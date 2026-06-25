回應沈伯洋「議員索資要SOP？」蔣萬安：今天要今天交基層恐被壓垮

台北市長蔣萬安今天上午到警察局出席第7屆「金讚獎」頒獎典禮，被問到民進黨台北市長參選人沈伯洋建議，議員向市府索取資料應建立標準作業程序（SOP），減少基層公務員負擔；蔣萬安表示，理解議員及民意代表問政、監督需求，但若短時間內，甚至「今天要、今天就要交」，還要求完整回覆大量資料，勢必增加第一線人員負荷。

蔣萬安說，市府不會否定議會監督權，也會在合法、合理範圍內配合提供資料；但索資若過於急迫、數量過大，基層同仁可能得暫停原本業務趕著整理資料，影響原有市政服務與勤務執行。

他表示，市府將持續檢討行政流程，希望在議員問政需求與基層工作量之間取得平衡，也盼資料需求能保留合理作業時間，避免讓基層陷入「一邊做事、一邊趕資料」的困境。

蔣萬安今天上午在警察局地下3樓大禮堂頒發第7屆「金讚獎」，共有37名績優民防人員獲獎。他感謝民防夥伴長年協助警察投入治安、交通及各類勤務，成為守護台北的重要力量。

台北今天受颱風外圍環流影響降下大雨，蔣萬安表示，市府災害應變中心已強化三級開設，區公所、交通局及警察局同步掌握雨勢、路況與突發狀況，並針對山區、土石流潛勢區及易淹水地點預先整備。