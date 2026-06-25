影／民調不支持選2028？蔣萬安：持續專注在市政上

台北市長蔣萬安上午在民防大隊長李瑞彬、台北市警察局長林炎田陪同下，出席北市民防大隊第7屆「金讚獎」頒獎典禮，會前針對支持度高達55.2%，民進黨參選人沈伯洋支持度僅27.5%回應，兩者差距達到27.7個百分點，而民調也顯示有高達48.9%不支持蔣萬安選2028，蔣萬安受訪表示會持續的專注在市政上，全力為市民打拚。

蔣萬安說民調都是參考，持續的專注在市政上面，持續的建立更多市民有感的政策，同時布建各項市政建設，為市民爭取最大福祉。至於若蔣連任後再投入2028，民調顯示支持度驟降到34.8%，不支持則高達48.9%。對此蔣萬安強調持續專注市政，全力為市民打拚。

針對議員索資，蔣萬安表示理解議員以及民意代表問政的需求，但是對於短時間甚至當天就要求提供跟回覆大量的數字，這樣會傷害基層公務人員，合法、合理的前提之下，一定力挺我們台北市基層同仁。對於無人公車相關議題，蔣萬安說明9月就會在動物園有無人自駕救護車的試行，明年上半年就會在北士科園區有無人自駕清潔車、灑水車，接下來會再有無人接駁車。明年下半年會先從台北市15條公車專用道開始逐步布建無人自駕，都會持續努力來為所有市民福祉打拚。