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外圍環流炸雨彈！北高釀重災 沈伯洋、賴瑞隆原今晚合體開唱喊卡
民進黨台北市長參選人沈伯洋、高雄市長參選人賴瑞隆合體出席北高黨部聯合舉辦唱歌見面會，不過受到颱風外圍環流影響，台灣各地都有強降雨狀況發生，北市黨部稍早宣布，考量交通安全及活動品質，活動延期。
2026九合一選舉
民進黨北市黨部原訂今晚與高雄市黨部合辦「DPP唱歌見面會2026台北・高雄 GO」更將邀請兩縣市首長參選人賴瑞隆、沈伯洋到場開嗓，不過受到米克拉颱風外圍環流牽引鋒面接近台灣及帶動西南風增強，北高兩地都出現強降雨且有災情發生。
北市黨部稍早發布通知指出，今日台北及高雄地區受豪雨影響，考量與會朋友往返的交通安全及活動品質，原定活動將延期辦理。
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