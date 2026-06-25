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張啓楷黃敏惠同框看板亮相 拋全國最高20萬元生育獎勵金搶青年選票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷，上午在嘉義市吳鳳北路與中正路口掛上首面競選形象看板，與嘉義市長黃敏惠同框亮相。圖／張啓楷服務處提供
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷，上午在嘉義市吳鳳北路與中正路口掛上首面競選形象看板，與嘉義市長黃敏惠同框亮相。圖／張啓楷服務處提供

藍白共推嘉義市長參選人張啓楷，上午在嘉義市吳鳳北路與中正路口掛上首面競選形象看板，與嘉義市長黃敏惠同框亮相。張啓楷表示，看板正式上架不僅象徵投入市長選戰的重要里程碑，更代表對嘉義市民責任與承諾，盼與市民共同實現「啓動＋1、讓幸福再＋1」。

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張啓楷指出，感謝黃敏惠17年來穩健推動市政，為嘉義市奠定發展基礎。他強調，未來若當選市長，將延續現有重大建設與施政成果，在既有基礎上加速推動城市發展，實現「延續幸福、楷開未來」的願景。

在少子化議題上，張啓楷提出兩項家庭支持政策，主打全國最優生育獎勵金方案，包括第一胎補助5萬元、第二胎10萬元、第三胎提高至20萬元，創下全國最高額度。此外，他也規畫發放0至6歲兒童每年2萬元生日禮金，累計最高可領14萬元，並承諾推動65歲以上長者健保費由政府全額補助，減輕家庭負擔。

交通建設方面，張啓楷將高鐵嘉義站聯外軌道建設列為重要政見。他表示，嘉義市近年發展快速，交通問題已成為市民關注焦點，高鐵聯外軌道建設不應再延宕。對於外界關心的路線規劃，他提出「一個保證、三個說明」，承諾加速推動相關建設，並強調無論採輕軌或台鐵支線方案，進入市區路段皆規劃高架化，不影響現有交通，同時可帶動沿線土地開發。

張啓楷呼籲中央政府兌現過去對嘉義市鐵路建設的承諾，並表示即使輕軌方案未能推動，也應興建台鐵聯外支線，滿足地方交通需求。張啓楷表示，身為嘉義子弟，此次選擇「回嘉承擔」，希望爭取市民支持。他強調，若順利當選，將承接黃敏惠任內推動的十大旗艦計畫，全面納入施政藍圖，從城市建設、交通發展到育兒福利，持續打造更宜居、更幸福嘉義市。

黃敏惠 嘉義 張啓楷 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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