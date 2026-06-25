遭疑有問避答 蔣萬安：市政都有具體回應與說明

台北市長蔣萬安今天出席頒獎典禮在會前接受聯訪說，媒體每天詢問各項市政問題，他都一項一項具體回應也做完整說明，不只如此，他和市府團隊都有提出實際的行動。

蔣萬安上午出席在台北市警察局大禮堂舉辦台北市民防大隊金讚獎頒獎典禮時，會前接受聯訪做以上表示。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天在「首場基層無限談」時提到，他與蔣萬安有最大的兩點不同，蔣萬安不會聆聽、沒專業也不尊重專業，無法反映民意，只是把台北市政府當表演舞台，且不會回顧過去，導致歷史紋理消失，無法發展藍圖。

蔣萬安今天被問及相關議題時先細數任內及未來推動政策。他說，上任後第1年就讓大巨蛋完工啟用，舉辦國際棒球賽，後續克服各項困難，協助辦演唱會並帶來演唱會經濟。

他提到台北市正在布建6條捷運線，很快台北與新北就會像日本山手線的環狀線路網，此外，輝達（NVIDIA）的海外總部落也腳在台北市，讓台北成為未來AI科技發展最強的心臟。他也推出7項育兒友善措施及各政策。

蔣萬安說，而無人自駕車也規劃具體期程，如9月在動物園試行無人自駕接駁車，明年上半年在北士科園區有無人自駕清潔車、灑水車、載人接駁車等，會持續努力，為所有市民福祉打拚。

至於沈伯洋持續要求應出面回答相關質疑。蔣萬安對著媒體說，「你們每一天問我各項的市政問題，我都一項一項具體地回應，也做完整的說明。不只如此，我和市府團隊都用實際行動，推動各項市民有感建設」。

蔣萬安被問及有民調顯示支持度與沈伯洋出現差距時說，民調都是參考，他一再強調就是持續專注市政並建立更多市民有感政策，同時布建各市政建設，為市民爭取最大福祉。

媒體問北市研考會主委殷瑋對外發言惹議的看法。蔣萬安說，對於市府團隊特別是政務首長站穩立場為政策辯護，「這是應該做的，我全力支持。」

至於議員索資狀況引發討論，蔣萬安說，他立場非常清楚且理解議員及民代有問政需求，但對短時間甚至當天就要求市府公務員要完整提供跟回覆而出現大量或報復性的索資，這樣會傷害基層公務人員，在合法、合理前提，他一定力挺北市基層公務員。（編輯：李淑華）