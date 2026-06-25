遭「政客爽」嗆趕快告！ 秦慧珠：拭目以待已在蒐證中

國民黨台北市議員秦慧珠日前稱北市研考會主委殷瑋，幫忙北市長蔣萬安「擋子彈」效果不妥，反而使民眾有「蔣萬安很弱」印象，言論遭臉書粉專「政客爽」抨擊，揚言讓秦落選。今早秦慧珠上廣播節目，被問及是否提告，她說，「政客爽」繼續違反選罷法，一切都在蒐證中，大家拭目以待。

秦慧珠今早上廣播節目千秋萬事，她表示，官員跟議員在議會爆吵、搶答、大小聲不適當，特別是殷瑋現在的職務是研考會主委為幕僚單位。

至於臉書粉專「政客爽」刊登秦慧珠醜照、影片及梗圖，希望她落選。她說，媒體不管藍、綠、網紅也好 ，大家都要遵守法律，「政客爽」意圖使她不當選，她要提告是保護自己應該要有的權利。

而「政客爽」也嗆聲要告趕快告，她回擊，什麼時候告也不用「政客爽」指揮，「政客爽」要繼續犯罪、繼續違反選罷法，一切都在蒐證中，大家拭目以待。

另外，有關秦慧珠點名桃園市長張善政和台中市長盧秀燕。她回應，台北市議員鍾小平在媒體中公開說「政客爽」是台中市政府裡面的某個人，因為政客爽以前也用同樣方式拒投過鍾小平，她也去問了鍾小平，也有跟他討論過，政客爽大概2015年成立，有十幾個核心分子，但現在應該不是林家興。

秦慧珠說，這些人不敢站在陽光底下，好像黑道跑來用布袋把你全身包起來痛打一頓，打完了跑掉了，如果還要忍受跟姑息，她覺得對不起自己。

她強調，一路以來用參選多屆的競選口號回應「永遠說真話的好朋友」。面臨挑戰壓力也不怕，是非公道還是要有一個標準，不能因為這個粉專是幫藍軍天天罵綠軍，就說「政客爽」是藍軍的守護神，這個標準她也不認同。