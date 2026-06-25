蘇巧慧與金曲製作人會面 拚新北音樂「體驗經濟」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與三金製作人柯智豪、拍謝少年鼓手謝宗翰、裝咖人團長張嘉祥及鬥鬧熱走唱隊吳易叡等音樂人交流。蘇巧慧表示，她期望新北是一座「充滿音樂的城市」，能讓市民隨時走出家門，就能參與各類型的音樂活動，她要讓新北市成為音樂創作者願意來、願意待的城市，拚出新北體驗經濟。

蘇巧慧從自身參與國內外音樂祭及展演經驗開始談起，柯智豪、謝宗翰、吳易叡及張嘉祥也接續從活動企劃者、表演者等不同角度分享。

蘇巧慧表示，新北市不只具備多樣的山、海景觀，同時也有許多富有人文歷史意義的宮廟、老街，若能有好的策展、好的活動，讓音樂展演結合在地特色，勢必能夠為城鎮帶來光榮感、創造共同回憶並帶動在地經濟。

蘇巧慧強調，要如何創造出全新的音樂展演場景、體驗是新時代的關鍵，而「體驗」正是跨領域的存在，從國內外許多案例來看，好的活動、策展不只能夠透過音樂展演結合在地建物，甚至能夠和觀光產業合作，開發新的「體驗經濟」。

柯智豪分享自身過去與各地方政府合作的經驗，他認為協助展演單位、音樂人進行「跨部會協調」是地方政府的重要任務。而謝宗翰、吳易叡及張嘉祥則指出，地方政府如果能和音樂人持續接觸、交流，「讓彼此有共同的語言」，便能夠降低雙方溝通的成本，加速產業的推動。

蘇巧慧回應，她就是與音樂人「有共同語言的人」，未來她有機會當市長，不只會做到跨部會協調、整合，也會幫忙做場地的盤整及媒合。她很期盼有各樣不同的音樂展演在新北各個角落發展，更希望用「新世代、新觀念」將音樂展演結合農漁會特產代言、地方重要運動賽事等，讓新北「處處有音樂」。

蘇巧慧表示，她自己就是聽團、追團長大的孩子，音樂不只承載不同時空背景的記憶，更能夠為地方、為城市打造共同回憶，還能成為活絡地方產業的關鍵。她會繼續努力讓新北成為音樂創作者願意來、願意待的城市。

蘇巧慧強調，未來如果她擔任市長，她會持續與第一線音樂人交流，並透過地方政府跨部會協調、整合，讓新北有更多「在地人認同、外地人喜愛」的活動展演。