爭取清潔隊支持 藍綠拋利多政見

新北市長選戰加溫，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨都出席環保局工會會員大會，兩人均對清潔隊拋利多政見，承諾當選將提高夜點津貼、比照北市定點收運垃圾等，全面改善清潔隊員勞動環境與福利待遇，讓在場清潔隊員聽了為之振奮。

李四川致詞表示，前幾天已與工會理監事座談及開檢討會，若他年底當上市長，首先要調高夜點津貼，另比照北市有早點費。李也主張一年一次健檢、定點收運垃圾等，台下工會成員聽聞後響起如雷掌聲，氣氛高昂，高喊「李四川凍蒜」。

李四川也說，他在北市三年副市長任內編十八億元更新垃圾車，為老舊垃圾車汰舊換新，要感謝清潔隊員多年來為新北這座城市努力及付出。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨出席環保局工會會員大會，拋出利多政策，將一一改善清潔隊勞動環境。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蘇巧慧說，新北市常住人口最高四百四十萬人，以目前五千五百位清潔隊員規模，每個人平均要服務約八百位市民，是全國最大負荷，清潔隊員面臨各種不同情境挑戰，未來有機會擔任新北市長，將一一協助改善，為清潔隊員減輕壓力，也創造更好的服勤環境。

新北市環保工會理事長陳志銘表示，新北市清潔隊員逾晚間九點有夜點津貼一百二十元，希望能比照北市調為兩百元，另北市早上六點前出勤有早點費一百元，新北市卻沒有，工會希望能調高津貼，提升隊員福利。此外，恢復健檢、汰換老舊車輛有助改善勞動環境，對此政見樂觀其成。