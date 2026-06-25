新北選戰 三鶯線獲准營運 藍批綠搶功 侯友宜緩頰

交通部前天核准三鶯線營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶先在臉書公布消息，細數中央及地方推動歷程，引發藍營批行政不中立及搶收割建設成果，且隻字不提市長侯友宜。國民黨市長參選人李四川為侯市長抱屈，認為蘇的做法對侯市長不尊重，藍綠隔空交戰。

侯友宜昨清晨返台在桃園機場受訪說，不管是三鶯線通車或淡江大橋，所有交通建設都不屬於特定個人或機關，榮耀屬於新北市民。外界關注取得營運許可後，何時通車？侯說，營運時間及試乘優惠方案等細節在充分討論後做安排，確切時間點會再跟市民報告。

新北捷運公司董事長林祐賢說，通車試營運剛好遇到暑假，是行銷的好時機，免費搭乘的試營運期可能會比一個月更長，吸引更多人來體驗，放大效益，正報請市長簽准，一旦方案確認後，會盡快對外宣布。

三鶯線即將通車營運，蘇巧慧前天在臉書公布消息，被藍營民代砲轟是搶功，「表面尊侯、暗地割侯」。李四川表示，三鶯線通車是新北大事，從朱立倫的三環三線到侯市長的三環六線，一棒接一棒完成，中央、地方對三鶯線都有很大貢獻，他不知道為何蘇巧慧可以先拿到公文，因公文是發給新北市府，蘇拿到就先公布，卻隻字不提侯市長，對侯相當不尊重。

對於藍營質疑，蘇巧慧說，三鶯線是她與立委吳琪銘長期關心的重大建設，得知核准營運消息後，第一時間與鄉親分享，不只感謝兩任總統與歷任行政院長，也第一時間感謝新北市府團隊，「如果有人沒看到很可惜」。蘇強調，重大建設是許多人共同努力才完成，她抱持感謝心情，一起努力讓新北更好。