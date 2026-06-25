中市東南區少一席 藍綠保守 桃園龜山區增一席 9人卡位

受人口變化影響，年底議員選舉席次有減也有增，都牽動選戰發展。台中市東南區下屆市議員從五席減為四席，除了藍綠各有提名，藍白也各有人退黨參選，至少八人競逐；桃園市龜山區下屆議員則從四席增至五席，藍綠白橘都提名人選，第三勢力拚突圍插旗。

台中市東南區議員本屆席次「藍三綠二」，國民黨羅廷瑋雖轉任立委，但下屆席次少一席，促使藍綠兩黨保守提名。藍營「現任優先」提名議員李中、林霈涵；民進黨維持慣例提三人，現任議員鄭功進、陳雅惠及前議員何敏誠之女何翊綾出戰。

東南區下屆應選四席，藍綠提名五人實力伯仲、競爭激烈。又加上退出民眾黨的楊寶楨、退出國民黨的林英成參選，及仍具國民黨籍的周啟揚聲明參選到底，選情更緊繃，楊的全國知名度高，周啟揚傳出羅廷瑋暗助，林英成扎根地方，要搶約三成五的中間選票，仍須觀察單兵作戰的能量。

桃園市龜山區近年人口擴張帶動議員席次調整，下屆應選席次確定四席增為五席，因國民黨牛煦庭轉任立委後空出位子，形同兩席「待補空位」，吸引藍、綠、白、橘（親民黨）及無黨籍至少九人卡位。

民進黨提名現任陳雅倫、李宗豪，穩定態勢爭取連任；國民黨經初選民調，由高華駿、林明義、江冠妤勝出，現任議員孫韻璇因案採報准參選，打出「３＋１」陣容力拚過半；民眾黨跨區徵召黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，親民黨則徵召曾參選立委陳泓維搶攻。

地方人士觀察，龜山區隨著林口、Ａ７與華亞科一帶大樓社區陸續成熟，吸引外來人口及年輕家庭聚集，若選將主打長照、托育、交通、空汙等貼近生活的議題，有機會爭取中間選民支持。