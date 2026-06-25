南市第一選區 新營議員減1席 選情白熱化

台南行政區人口消長，牽連市議員選情，第一選區大新營區下屆減少一席，現任五人都要拚連任，另有兩名新人加入競逐，近日無黨籍陳玉清掛出參選看板，讓這區呈現八搶五；另，第十一選區南關線席次增一席，目前八搶六局面。

南市議員第一選區原有六席，因人口減少，下屆起席次減為五席，而此區議員張世賢前年十月病故，現任的民進黨李宗翰、王宣貿、沈家鳳、無黨籍趙昆原、國民黨蔡育輝爭取連任，新人則有民眾黨提名陳詩薇，張新斛以無黨籍參選。

後壁、柳營區街頭這兩天可見懸掛起陳玉清參選看板，他屬政治素人且先前與地方連結少，引發討論，據了解，陳戶籍在新營區金華路三段，行政區域為民榮里，現址昨未見人。已任三屆的民榮里長黃新義說，不清楚此人，研判應是外地人遷戶口至此。

另，第十一選區人口成長，下屆議員增一席為六席，迄今已有八人參選；此區向來被視為綠營大票倉，現任民進黨郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇，和無黨籍杜素吟、吳禹寰都要參選連任，基層實力備受看好。

不過，本屆參選十一選區失利無黨籍許又仁捲土重來，原為無黨籍改披國民黨戰袍的翁語含也要二度競選此區，還有民眾黨推出新人郭如芳。

一名地方人士認為，許又仁雖無黨籍，曾擔任立委陳亭妃投入市長初選期間的執行總監，先前兩人也一起舉辦問政說明會，被解讀為拉抬許又仁聲勢，而南關線已兩屆無國民黨籍議員，藍營勢必力拚選票極大化，並盼同時衝高市長參選人謝龍介得票數，都是牽動選區選情的變數。