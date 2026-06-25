席次爭議 關西普發現金 竹東議員喊告

新竹縣關西鎮普發五千元，五月單是一周就有一三三三人遷戶設籍，可望保住兩席議員，竹東五峰第八選區則受衝擊恐減少席次。竹東鎮長郭遠彰及六名竹東五峰縣議員昨齊聚縣選委會抗議，揚言提告關西鎮長陳光彩、關西鎮代會主席羅仕典等人期約賄選，議員今也將北上監察院陳情，表達不公。

針對普發現金爭議，新竹地檢署五月底分案調查，表示將查明有無不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助等違法情事，檢方昨說明案件已進入偵辦程序。陳光彩回應強調，一切依法行政，尊重竹東議員有提告的權利；羅仕典則無奈表示，普發現金屬回饋金性質，非因選舉將至才推動。

竹縣第八選區（竹東、五峰）縣議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及竹東鎮長郭遠彰昨開記者會，質疑關西鎮普發現金案影響選區人口結構及席次分配公平性，要求相關單位徹查是否存在異常遷徙或虛設戶籍情形，並指此舉已涉及期約賄選，對竹東鎮民相當不公平。

上官秋燕質疑，關西鎮利用公家預算吸引人口遷入「保住兩席議員席次」，但竹東鎮人口卻可能因此減少一席議員，也將衝擊地方資源分配。他們將對陳光彩、羅仕典、支持覆議案的代表及部分里長提出告訴，也將赴監察院及中央選舉委員會陳情。

關西鎮戶政事務所指出，自關西鎮公所宣布普發五千元後，五月廿二日至廿九日短短一周內即有一三三三人遷入。為維護戶籍登記正確性，戶所已完成第一波實地訪查，查訪十七處多人設籍地址，戶內成員均為親屬，民眾說明關西鎮就業機會不多，因公所推出福利政策，才將戶籍遷回關西。

戶政所也說明，首波查核結果共勸導廿三人遷出、撤銷一件遷入登記，合計廿四人離開戶籍，將持續針對尚未完成查核的同址設籍五人以上，及同址單獨立戶二戶以上案件進一步實地查證。

新竹縣選委會指出，以今年五月底戶籍人口數，試算下屆議員席次分配，關西鎮議員席次可望維持兩席，竹東、五峰選區可能由六席減為五席，但最終結果仍以中選會八月公告為準。