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出席新北市糕餅公會會員大會 蘇巧慧：結合觀光擴展國際市場

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧24日出席新北市糕餅商業同業公會會員大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧24日出席新北市糕餅商業同業公會會員大會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧24日出席新北市糕餅商業同業公會會員大會，受到與會業者熱烈歡迎。蘇巧慧表示，新北糕餅產業具有深厚底蘊與國際競爭力，未來若有機會擔任新北市長，將透過「新皇冠海岸」、「鑽石山城」等觀光計畫串聯地方特色，讓優質糕餅與伴手禮被更多人看見，進一步拓展國際市場。

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蘇巧慧表示，新北擁有許多歷史悠久且品質優良的糕餅店，過去台北縣政府推動「一鄉一特色」，帶動地方觀光，也讓許多在地糕餅成為知名伴手禮。她認為，新北糕餅產業深具發展潛力，未來將透過山海觀光路線整合地方資源，讓特色產品融入觀光廊帶與地方故事，創造更多商機。

她以「師傅把餅做好，政府把餅做大」形容未來施政方向，強調政府應扮演平台角色，協助業者拓展市場、提升品牌能見度，讓新北優質糕餅走向更大的國際舞台。

除了推廣觀光，蘇巧慧也主張結合跨領域專業，協助產業升級，未來將媒合各公會及專業團隊合作，例如由糕餅師傅與包裝設計、紙器產業共同開發兼具美感與質感的禮盒包裝，透過跨界整合提升產品競爭力。

蘇巧慧指出，傳統糕餅文化能夠歷久彌新，關鍵在於業者持續創新，包括推出精緻禮盒、採用低糖低油等健康食材，回應市場需求。未來也希望引入更多青年插畫家與文創人才參與產品設計，為糕餅品牌注入新創意，提升產品附加價值與市場辨識度。

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