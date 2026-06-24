再添1名新人參選 台南議員1選區席次減少競爭更白熱化

下屆議員減少1席的台南市議員第一選區傳出再有新人投入，無黨籍陳玉清這幾天悄然在後壁、柳營懸掛參選看板，選區席次8搶5，選情更趨白熱化。

包括後壁、柳營區街頭這兩天可見懸掛起陳玉清參選看板，引發外界關注，屬政治素人的陳玉清與地方少連結，看板設立引發討論，但不少人都好奇詢問「他是誰」？

據知，陳戶籍在新營區金華路，行政區域為民榮里。已任三屆里長黃新義直言，擔任里長10多年，自己及鄰居都不清楚當事人，研判應是外地人遷戶口至此，近日情勢應會較明朗。

南市議員第一選區（大新營區）原有6席議員，因人口減少，下屆起席次減為5席，該區議員張世賢前年10月病故，目前現任5名議員民進黨李宗翰、王宣貿、沈家鳳、無黨籍趙昆原、國民黨蔡育輝都爭取連任。

新人有民眾黨提名的陳詩薇，親綠的張新斛以無黨籍參選。地方人士說，陳玉清知名度待突破，也無政黨奧援，參選會相對辛苦。當前席次8搶5，還是以老將占優勢。