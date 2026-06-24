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柯文哲指竹縣、竹北市藍營不能「整碗端去」 吳旭智：回歸民意決定

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
國民黨竹北市長參選人吳旭智對此表示，如果藍白合是著眼2028要贏，就更應該建立在公平、公正、公開及讓藍白支持者都能認同的民意基礎上。記者／黃羿馨攝影
國民黨竹北市長參選人吳旭智對此表示，如果藍白合是著眼2028要贏，就更應該建立在公平、公正、公開及讓藍白支持者都能認同的民意基礎上。記者／黃羿馨攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今為竹北市長參選人邱臣遠站台時提到，若國民黨縣長、竹北市長「整碗端去」，民眾黨很難說服支持者來支持國民黨。國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，如果藍白合是著眼2028要贏，就更應該建立在公平、公正、公開及讓藍白支持者都能認同的民意基礎上。

2026九合一選舉

談及藍白合作議題，柯文哲表示，民眾黨在竹北市支持度高，如果國民黨從新竹縣長到竹北市長「整碗端去」，很難說服民眾黨支持者來支持國民黨，這次的選戰主軸在新北與高雄，桃竹竹苗是中流砥柱，應該更加穩定，推出勝選的人選。

吳旭智表示，尊重邱臣遠的競選團隊正式成立，但他服務團隊這8年來從未打烊，一直陪著地方在努力。從學區畫分、爭取高中、大眾運輸、AI科技教育、親子課程，到幫助特殊氣質孩子與家庭等，這些都不是選舉口號，而是一步一步和市民站在一起、從無到有的成果。

吳旭智強調，他也經過初選民意的洗禮。所以如果藍白合是著眼2028要贏，那每一個環節就更應該建立在公平、公正、公開，以及讓藍白支持者都能認同的民意基礎上。

對於自身布局，吳旭智表示，國民黨完成初選後，團隊即轉為競選團隊持續運作，持續服務並以爭取竹北勝選做布局與努力，絕對堅持到最後，也相信地方黨部跟中央黨部會積極溝通，促成最後「真正能贏」的藍白合。

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 吳旭智 柯文哲 竹北 藍白合

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