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李四川除了手拿鐵鎚 今曝曾開麵包店「賣吐司」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎，許多鄉親高喊凍蒜、表達支持。他也透露年輕時曾與太太開過麵包店，因此也會烤麵包，並透露吐司切片時的趣事，引發全場共鳴。

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李四川表示，未來會持續推廣新北伴手禮比賽，讓糕餅業者有更多發揮的舞台，以特色糕餅作為新北市富有人情味與美味的城市名片。

李四川表示，在民國70年代，他自己與太太曾一起開過麵包店，當時太太與擔任麵包師傅的堂弟負責製作麵包，自己則利用假日幫忙顧店、招呼客人，偶爾也會烤麵包，雖然店面不大，卻是一家人共同打拚的回憶。

李四川也分享開麵包店的小趣事，過去店裡販售吐司，出爐的一整條會分為兩包賣，有客人買吐司時會特別仔細地數切片數量，一開始不明白原因，後來才知道，因為機器切吐司時，若包含吐司邊，有時一包是七片、一包卻只有六片，所以有客人會挑選七片的那包，因此從那之後，他總是會把吐司邊那一片挑起來，讓每一包賣出去的吐司片數都一樣，「做人做事要公平，做生意更要童叟無欺。」

這段往事引起現場許多糕餅業者共鳴，現場歡笑聲不斷，李四川表示，經營麵包店讓他深刻體會到，每一份商品背後都是一家人的生計與責任，糕餅產業更陪伴著每個家庭的重要時刻，無論是節慶拜拜、婚喪喜慶，還是親友間的問候祝福，都承載著濃濃的人情味。

李四川指出，糕餅不只是食品，更是一座城市文化的重要記憶與代表，過去在台北縣及新北市服務期間，也參與推動地方特色伴手禮評選，未來會持續強化推廣，透過在地美食與糕餅文化，帶動觀光發展，讓更多人認識新北的特色與故事。

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

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