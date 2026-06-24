竹北市長藍白合是否參選到底不退讓？邱臣遠給答案

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。針對竹北藍白合、是否參選到底，邱臣遠表示，尊重兩黨中央的協商機制。

針對竹北藍白合議題及是否參選到底，邱臣遠表示，目前以做好市政與地方經營為優先，努力讓自己成為最適合的候選人，並朝參選方向持續準備、勇往直前。邱臣遠重申，由新竹市長高虹安、新竹縣長參選人徐欣瑩以及竹北白色力量共同組成「最強鐵三角」，會創造最大勝利，共同推動桃竹竹苗區域發展。

邱臣遠認為，選戰布局應以勝選為目標，推出最具競爭力、最適合的人選。至於藍白合作相關事宜，應尊重兩黨中央的協商機制，目前雙方仍保持暢通聯繫，並以善意與誠意持續溝通。

新竹黨部副主委、競辦總幹事翟本喬表示，民眾黨支持者具有高度自主性，不會因政黨指令就一致投票，而是會依據候選人的表現、理念及是否符合民意期待作出判斷。他認為，若政黨推出的候選人不夠合理、無法獲得選民認同，白色選民未必會買單。

翟本喬指出，以目前觀察來看，民進黨籍竹北市長鄭朝方給外界的印象並非傳統意義上的深綠政治人物，因此部分白色選民未必排斥，也可能在縣長支持他。

翟本喬也提到，竹北選民普遍教育程度較高，投票時往往會考量城市發展、區域整體利益及政治局勢等因素，相較於單純因喜歡或討厭特定政黨、政治人物而投票，更傾向從大局角度作出理性選擇。