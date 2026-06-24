柯文哲談竹北藍白合：若國民黨全拿 民眾黨支持者難買單

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。針對藍白合議題，柯文哲表示，若國民黨縣長、竹北市長「整碗端去」，民眾黨很難說服支持者來支持國民黨；國民黨新竹縣黨部則表示尊重柯前主席發言。

對於藍白合作議題，柯文哲表示，民眾黨在竹北市支持度高，如果國民黨從新竹縣長到竹北市長「整碗端去」，很難說服民眾黨支持者來支持國民黨，這次的選戰主軸在新北與高雄，桃竹竹苗是中流砥柱，應該更加穩定，推出勝選的人選。

柯文哲表示，2026年地方選舉不只是地方執政權之爭，更是2028年總統大選的前哨戰。未來面臨的合作模式，會提前在2026年的選舉布局中浮現，當時在2024年要藍白合，針對民調模式等難以協調，因此各方都會以更高層次的戰略角度來思考合作與競爭關係。

柯文哲強調，黃國昌與國民黨之間一直保持密切溝通，雙方也持續討論合作方向。他交保後尚未與國民黨主席鄭麗文見面過，但依照他的理解，相關協調工作都在進行中，希望各方能夠在互信與默契的基礎上推動合作，而不是因個別利益影響整體布局。

對此國民黨新竹縣黨部表示，竹北市長選舉依兩黨「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」規畫，屬於共同推舉選區。國民黨已完成內參民調，由議員吳旭智勝出作為推薦人選，後續仍待黨中央與民眾黨進一步協調確認共同推舉人選。

國民黨新竹縣黨部強調，對於柯文哲發言予以尊重，竹北市是兩黨合作的重要選區，未來將以勝選為共同目標，尋求最大共識。