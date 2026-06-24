首場基層座談！沈伯洋砲火全開 怒轟蔣萬安把市府當個人表演舞台

民進黨北市黨部今天舉辦首場基層無限談邀請地方里長、黨代表、議員舉行座談，台北市長參選人沈伯洋今致詞痛批，蔣萬安把市府當表演的舞台，沒有好好聆聽民意，只會告訴大家市府已經做很好，蔣沒有專業、沒有聆聽、也沒有回顧過去，而他希望能將去與未來連結起來，讓這個城市變得更好。

由北市黨部舉辦首場基層無限談，沈表示，所謂「無限」就是象徵聆聽市民聲音不會停下來，而蔣萬安沒有在聆聽，只是把台北市政府當作表演的舞台，所以網路上才會流傳「蔣不聽」的稱號。且光聽沒有用，還要夠專業才能提出解決方案，否則聽到問題也不知道問題的排序，更不知道如何解決，但蔣萬安沒有專業，也不尊重專業。

沈伯洋說，這陣子收到許多人反映現在台北市容不夠「美」，但「美」還要達到「真」和「善」，「真」要聆聽民意，像他可以走進鄰里聆聽意見，「善」要照顧弱勢、守護市民，讓台北共榮共好，最後在革新的過程自然就會產生「美」。但蔣萬安沒有聆聽，無法反映民意，也不知道價值順序、守護的群體在哪裡，只會告訴大家市府已經做得很好。

沈伯洋指出，將過去與現在連結才能展望未來，但蔣萬安不只不會聽，也沒有回顧過去，導致台北市發展過程中的歷史紋理消失了，進而無法發展台北市5、10年後願景。

沈伯洋強調，台北需要一位能夠回顧歷史、傳承台灣精神，並將過去與未來連結起來的市長；需要一位走進鄰里、傾聽民意、接受市民意見的市長；更需要能夠照顧弱勢、促進區域均衡發展，並為台北擘劃未來五年、十年發展藍圖的市長，帶領台北站上國際舞台、與世界接軌的市長，而這些他全都可以做到，他會聽、會做，也有願景、願意回顧過去，讓這個城市變得更好。

民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（右五）與議員參選人們下午出席市黨部主辦的「基層無限談」。記者曾吉松／攝影