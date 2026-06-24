快訊

傳吳明賢「三根心臟動脈皆堵塞」 醫曝預防關鍵：一根塞住就很嚴重

專訪／影后失業中！全民瘋股票她不跟：吃老本理什麼財

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲現身竹北幫邱臣遠站台 曝2026戰略核心「變現」

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。柯文哲強調，這次選戰戰略核心是「變現」，也就是將現有支持度轉化為議員實際席次。

2026九合一選舉

柯文哲表示，民眾黨2026年的選戰戰略核心是「變現」，也就是將現有支持度轉化為議員實際席次。他指出，民眾黨全台提名約80多位議員參選人，但只有10多位選上，因此這次除了新竹東區等少數區域外，多數選區都採取「一選區提名一人」的保守策略，再在此基礎上思考如何擴大戰果。

柯文哲說，民眾黨過去曾面臨支持度高、卻無法有效轉化為組織實力與選舉成果的問題，因此2026年的布局也是對2022、2024年選舉經驗的反思，希望避免過去「打高空」、累積大量空氣票卻缺乏基層組織支撐的情況。他強調，民眾黨未來必須「從網路走向馬路」，將線上支持者轉化為實際組織動員能量，這正是目前的戰略方向。

談到竹北選情，柯文哲指出，竹北擁有全台數一數二的高學歷、高收入與年輕人口結構，大學以上學歷人口比例超過八成五，平均年齡也相對年輕，人口特性與民眾黨支持者輪廓高度契合，因此是民眾黨重要發展區域。

柯文哲表示，面對竹北這樣的人口結構，民眾黨不會沿用傳統選戰模式，而是將大量運用科技工具、數據分析及網路傳播策略來爭取支持。他直言，「很清楚不能用傳統打法，否則一定會輸掉，必須採用新的選戰模式，才有機會突破現有政治版圖。」

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。記者黃羿馨／攝影

柯文哲表示，民眾黨2026年的選戰戰略核心是「變現」，也就是將現有支持度轉化為議員實際席次。記者黃羿馨／攝影
柯文哲表示，民眾黨2026年的選戰戰略核心是「變現」，也就是將現有支持度轉化為議員實際席次。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 柯文哲 竹北 翟本喬

延伸閱讀

力挺壯世代出書 柯建銘、柯文哲同台支持吳春城

選人不選黨...各黨主席不利站台？選舉將期待這些大咖

柯建銘、柯文哲同台 「藍綠、綠白都要合作」

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

柯文哲指竹縣、竹北市藍營不能「整碗端去」 吳旭智：回歸民意決定

民眾黨創黨主席柯文哲今為竹北市長參選人邱臣遠站台時提到，若國民黨縣長、竹北市長「整碗端去」，民眾黨很難說服支持者來支持國民黨。國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，如果藍白合是著眼2028要贏，就更應該建立在公平、公正、公開及讓藍白支持者都能認同的民意基礎上。

李四川除了手拿鐵鎚 今曝曾開麵包店賣吐司

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往蘆洲，出席新北市糕餅商業同業公會活動，與糕餅業者及師傅們交流，獲得熱烈歡迎，許多鄉親高喊凍蒜、表達支持。他也透露年輕時曾與太太開過麵包店，因此也會烤麵包，並透露吐司切片時的趣事，引發全場共鳴。

竹北市長藍白合是否參選到底不退讓？邱臣遠給答案

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。針對竹北藍白合、是否參選到底，邱臣遠表示，尊重兩黨中央的協商機制。

柯文哲談竹北藍白合：若國民黨全拿 民眾黨支持者難買單

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。針對藍白合議題，柯文哲表示，若國民黨縣長、竹北市長「整碗端去」，民眾黨很難說服支持者來支持國民黨；國民黨新竹縣黨部則表示尊重柯前主席發言。

宜蘭選戰開打！林國漳提蘇澳治水產經 吳宗憲推宜蘭交通藍圖

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天挺進蘇澳，擘劃治水與產經願景；國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲則提出交通4大藍圖，主張以重大建設...

誰是「索資大魔王」掀戰火？沈伯洋提「索資SOP」意外燒到北市議會

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出議員索資SOP化，可以實質減輕市府公務員壓力，遭北市府反擊，並公布綠營議員索資排名第一，引發藍綠戰火並延燒到今天議會臨時大會。綠營議員認為北市府把索資當成政治操作，要求北市府道歉，議長戴錫欽裁示時呼籲府會應相互尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。