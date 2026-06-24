柯文哲現身竹北幫邱臣遠站台 曝2026戰略核心「變現」

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。柯文哲強調，這次選戰戰略核心是「變現」，也就是將現有支持度轉化為議員實際席次。

柯文哲表示，民眾黨2026年的選戰戰略核心是「變現」，也就是將現有支持度轉化為議員實際席次。他指出，民眾黨全台提名約80多位議員參選人，但只有10多位選上，因此這次除了新竹東區等少數區域外，多數選區都採取「一選區提名一人」的保守策略，再在此基礎上思考如何擴大戰果。

柯文哲說，民眾黨過去曾面臨支持度高、卻無法有效轉化為組織實力與選舉成果的問題，因此2026年的布局也是對2022、2024年選舉經驗的反思，希望避免過去「打高空」、累積大量空氣票卻缺乏基層組織支撐的情況。他強調，民眾黨未來必須「從網路走向馬路」，將線上支持者轉化為實際組織動員能量，這正是目前的戰略方向。

談到竹北選情，柯文哲指出，竹北擁有全台數一數二的高學歷、高收入與年輕人口結構，大學以上學歷人口比例超過八成五，平均年齡也相對年輕，人口特性與民眾黨支持者輪廓高度契合，因此是民眾黨重要發展區域。

柯文哲表示，面對竹北這樣的人口結構，民眾黨不會沿用傳統選戰模式，而是將大量運用科技工具、數據分析及網路傳播策略來爭取支持。他直言，「很清楚不能用傳統打法，否則一定會輸掉，必須採用新的選戰模式，才有機會突破現有政治版圖。」

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午為竹北市長參選人邱臣遠站台，並與新任競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉同台亮相，宣告邱臣遠競選團隊正式成軍。記者黃羿馨／攝影