温世政拚升級南投偏鄉醫療 國民黨培訓選戰量能

民進黨南投縣長參選人温世政今天提出升級偏鄉醫療、提升醫護權益等願景，盼南投每個角落獲照顧；國民黨南投縣黨部辦培訓課，盼全面升級選戰量能，達成13鄉鎮市「全壘打」。

温世政今天透過新聞稿表示，從醫30年，一直相信「好的醫療，不只是把病治好」，而是需要時及時出現在鄉親身邊，希望未來落實「8大智慧醫療、8公里健康守護圈、8分鐘醫療即時網」，讓遠距醫療、行動醫療車、無人機送藥與自動體外心臟電擊去顫器（AED）走進偏鄉。

温世政也表示，昨天接受廣播節目專訪談及南投長輩出門看病不方便、偏鄉醫療資源仍不足、年輕人每天花很多時間通勤、交通建設跟不上生活需求、垃圾問題爭吵多年卻找不到讓大家安心的解方，他提出南投未來想法，包含8字形交通串聯、假牙補助最高新台幣8萬元、敬老卡提高到1800點、垃圾多元處理方案等。

温世政說，相關政策希望南投長輩被照顧、年輕人願意留下打拚，讓每個家庭過得更安心，「顧老人、顧少年、顧腹肚」說到底都是希望顧好鄉親的日子；他以前在診間努力救回一顆牙齒，現在希望和鄉親一起，把南投照顧更好，這條路很難，會繼續往前走。

國民黨南投縣黨部迎戰2026年地方選舉，今天舉辦政治幕僚培訓，全天密集課程主打「實戰優先」，不僅吸引年輕幕僚參加，更有眾多準備投入選戰的鄉鎮長參選人、現任縣議員、縣議員參選人、村里長參訓「充電」，由黨內立委廖偉翔、牛煦庭、游顥等人授課。

縣黨部主委游顥表示，現代選戰是系統性的總力戰，國民黨必須結合傳統「陸軍」扎實服務與現代化「空戰」精準行銷，希望學員將今天學習的創新思維與實戰戰略帶回基層，力拚拿下南投縣13鄉鎮市全面勝利，揮出最漂亮「全壘打」，全面勝選就從南投開始。

縣黨部表示，課程包含AI與競選資源管理、政治語言與框架設計、媒體應對與危機處理、社群操作、選區經營，下午分組實務報告由學員打破服務處與地域限制，化身一日選戰操盤手，針對2026年選舉真實情境進行高強度推演，作戰藍圖切中現代選戰核心。