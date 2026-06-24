蔣萬安施政滿意度下滑民調未全轉移 沈伯洋稱正常：選民不會非黑即白

九合一大選年底登場，震傳媒今日公布最新民調顯示，現任市長蔣萬安支持度為55.2%，民進黨對手沈伯洋則為27.5%，差距達27.7個百分點。雖然蔣民調滿意度有下滑趨勢，卻未轉移到沈支持度上。沈伯洋表示，選民不是非黑即白，支持是否還要看能力、執行力、論述，也是他持續要努力說服的地方。

面對蔣萬安滿意度雖然有下降，但未轉移給沈伯洋，沈表示，對選民來說不是非黑即白，對市府的失望不代表就要支持另一個候選人，沒有完全轉換是很正常的事情，他認為，支持與否還是要看能力、執行力和論述，也是他要努力說服市民的地方，要讓更多人看到願景、執行力。

沈伯洋表示，從被提名一路走來，各界對選情看好度慢慢走高，還有很多進步和溝通的空間他都樂觀以待，會盡力讓政策傳達到大家心中。