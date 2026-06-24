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誰是「索資大魔王」掀戰火？沈伯洋提「索資SOP」意外燒到北市議會

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋提出議員索資SOP化，可以實質減輕市府公務員壓力，引發藍綠戰火並延燒到今天下午議會臨時大會。記者楊正海／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋提出議員索資SOP化，可以實質減輕市府公務員壓力，引發藍綠戰火並延燒到今天下午議會臨時大會。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出議員索資SOP化，可以實質減輕市府公務員壓力，遭北市府反擊，並公布綠營議員索資排名第一，引發藍綠戰火並延燒到今天議會臨時大會。綠營議員認為北市府把索資當成政治操作，要求北市府道歉，議長戴錫欽裁示時呼籲府會應相互尊重。

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沈伯洋昨提出索資SOP化、實質減壓，引發北市府立即反擊，公布從市長蔣萬安市長上任以來，年度索資量排名第一的議員，不是民進黨議員簡舒培，就是林延鳳。藍議員鍾沛君也加入戰局，狠酸台北市的「索資大魔王」就是「鳳培」2議員。

北市議會下午臨時大會，審查市府、議員提案和總預算追加減案，議員洪健益先提程序發言，認為北市府發言系統，不應把議員索資當成政治操作，市政攻防卻變成在修理台北市議會，索資第一名，但議員有施壓市府嗎？議員許淑華、林亮君也請議長做裁示，應譴責市府並要求道歉。

被市府點名的議員林延鳳則說，索資可反映議員的問政品質，卻卻被當成市府的政治工具，這非常不道德，過去的歷任市長都沒有這樣做，索資件數不是問題，如何使用才是問題，到底是誰在施壓？索資是議員監督市政。

國民黨議員汪志冰則說，議員確實有很多方法可以修理市府首長，合理的索資問政是議員天職，但有的議員今天索資明天一早就要，這樣就是異常，所以至少要給3天時間，民進黨黨常指北市公務員有缺額，但索資時卻不手軟。

議員吳世正也說，北市府也要依法行政，索資不是無限上綱，若依法不能提供，議員再怎麼駡就是不能提供，這很正常，府會之間是相互制衡，不是誰一定要壓過對方。

藍綠議員發言過後，戴錫欽裁示，索資本來就是議員行使職權的重要管道之一，府會也應該要互相尊重，台北市議會的立場，對於議員的索資，只有捍衛，從來沒有悶不吭聲，市府本來就應該基於職責來全力協助議員的索資。

至於索資數量，戴錫欽表示，這是評估議員問政的眾多指標之一，並不是絕對，當然可以做參考。他強調，如果市政府要對外公布有關議員索資的相關資訊，有幾個原則，須本於事實，須符合法令，須要府會相互尊重，且要避免引發外界無謂的政治聯想。

台北市選舉 2026九合一選舉 沈伯洋

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