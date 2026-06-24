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搶先公布三鶯線營運許可 蘇巧慧：身為立委要求交通部回報

中央社／ 新北24日電
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右2）搶先公布交通部核准捷運三鶯線營運公文，引發對手李四川質疑。蘇巧慧24日受訪表示，她時刻提醒交通部，緊盯進度，要求有任何進度就要在第一時間回報。中央社
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右2）搶先公布交通部核准捷運三鶯線營運公文，引發對手李四川質疑。蘇巧慧24日受訪表示，她時刻提醒交通部，緊盯進度，要求有任何進度就要在第一時間回報。中央社

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚搶先公布交通部核准捷運三鶯線營運公文，國民黨新北市長參選人李四川表示，不知道為什麼她可以先拿到公文。蘇巧慧則表示，她身為立委，要求交通部回報進度。

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李四川今天出席新北市環保局工會會員大會時，接受媒體聯訪。針對李四川競辦及國民黨立委洪孟楷質疑，為什麼蘇巧慧可以提早拿到交通部核准三鶯線營運公文，李四川說，「我也不知道為什麼蘇巧慧可以先拿到公文，因為公文是發給新北市政府」。

李四川表示，三鶯線通車是新北市的大事，從前任市長朱立倫到現任市長侯友宜，都是一棒接一棒完成，不管是中央或是地方，都有很大的貢獻；但蘇巧慧拿到公文先公布，且隻字不提侯友宜，對侯友宜相當不尊敬。

媒體追問有網友在國民黨新北市議員參選人何元楷的臉書（Facebook）留言要殺李四川、羅智強，李四川表示，政黨或政治立場本身可以不同，但是沒有必要用恐嚇或抹黑的手段，這個就交給司法機關辦理。

蘇巧慧與民進黨台南市長參選人陳亭妃今天合體出席新北板橋區農會「今夏最芒妃吃不可」芒果推廣活動。

針對藍營質疑，蘇巧慧表示，她與民進黨立委吳琪銘長期關心三鶯線，「我們時刻提醒交通部，緊盯進度，要求有任何的一個進度，小進度、大進度、有報告的時候，都要在第一時間回報給我們。我想，任何區域立委都是這樣要求部會的」。

蘇巧慧表示，昨天得知三鶯線核准營運的好消息後，第一時間就跟鄉親分享及發文感謝。她不只感謝兩任總統、歷任閣揆，也感謝新北市政府團隊，「我感謝每一個人。重大建設真的是好多好多人一起努力才能完成的工作。所以，我們希望就用這樣感謝的心情，大家一起努力讓新北更好」。

李四川今天在新北市環保局工會會員大會上提出5大承諾，包括夜點費由新台幣120元提高至200元、新增早點費100元、恢復每年免費1次健檢、提升經費汰換老舊垃圾車以及因應狹窄路段推動定點收垃圾，獲在場熱烈歡迎及高喊「凍蒜」。

蘇巧慧隨後出席新北市環保局工會會員大會，也獲在場熱烈歡迎。針對工會提出增加車輛維修經費、採購足夠車輛；協助辦理定時定點垃圾資源回收；比照台北市基準增加夜點費，以及簽訂團體協約等4大訴求，她強調，未來若有機會擔任市長，一定會協助改善，讓清潔隊員能夠減輕壓力，擁有更好的服勤環境。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 三鶯線 交通部

延伸閱讀

蘇巧慧搶先宣布三鶯線獲准營運 李四川：對侯市長非常不尊重

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新北環保局提四大訴求改善清潔隊環境 蘇巧慧正面回應

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有網友在國民黨新北市議員參選人何元楷臉書下方留言嗆聲說要殺李四川、要殺羅智強，何元楷今天前往台北地檢署提告，今午國民黨新北市長參選人李四川出席新北環保工會活動時強調， 對於政黨或政治立場本身可以不認同，但沒必要用恐嚇或抹黑的手段，這部分就交給司法機關來辦理。

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