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宜蘭選戰開打！林國漳提蘇澳治水產經 吳宗憲推宜蘭交通藍圖

中央社／ 宜蘭24日電
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右4）24日舉行記者會，提出交通政策4大藍圖，主張以重大交通建設為骨幹，帶動宜蘭邁向未來關鍵發展。（吳宗憲競選辦公室提供）中央社
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右4）24日舉行記者會，提出交通政策4大藍圖，主張以重大交通建設為骨幹，帶動宜蘭邁向未來關鍵發展。（吳宗憲競選辦公室提供）中央社

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天挺進蘇澳，擘劃治水與產經願景；國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲則提出交通4大藍圖，主張以重大建設為骨幹，帶動宜蘭邁向黃金10年。

2026九合一選舉

颱風鳳凰去年11月挾帶豪雨重創蘇澳鎮，造成多處淹水災情，林國漳全縣行腳今天挺進蘇澳鎮，提出「勁水大縣章」政見，涵蓋治水、觀光、漁業與國防新創的蘇澳綜合藍圖。

林國漳表示，上任後將配合中央推進「蘇澳溪分洪工程」，並加速新馬地區抽水站設置與市區雨水下水道系統的全面優化，同時啟動「蘇澳污水下水道計畫」，從根本改善地方水質與環境衛生。

至於發展方向，林國漳說，規劃深度運用藍色公路與海洋資源，全面發展海洋觀光。針對南方澳漁貨，導入現代化冷鏈系統協助行銷，並推動老舊船隻收購以輔導傳統漁業永續轉型，另結合在地龍德造船，支持無人艇研發，讓蘇澳成為國防科技聚落。

林國漳說，治水工程與產業轉型刻不容緩，攸關蘇澳長遠發展的建設，都有賴中央與地方攜手合作，期盼中央政府總預算能早日通過審查，避免影響攸關民生的工程進度。

吳宗憲則在記者會提出交通4大藍圖，高鐵與台62延伸宜蘭，打造北北基宜生活圈；升級宜蘭對內交通網，推動台2庚延伸線及冬山交流道計畫；規劃打造以宜蘭科學園區為核心的「宜科生活圈」，讓青年在家鄉找到發展舞台，及成立「智慧交通治理中心」。

交通部於18日第7次將「國道5號增設冬山交流道計畫」意見發函縣府，主要針對側車道及連絡道配合工程，縣府自籌經費或其他財源籌措方式，另關於冬山交流道興建完成後，預估國道5號車流量，請縣府說明及修正。

對此，吳宗憲表示，交通部這次的理由，就連在地民代、代理縣長林茂盛都覺得根本不是問題，認為不可思議，「中央卡的原因到底是什麼」，如果不能做就直接說明，而不是一再以退件等行政方式，刁難宜蘭鄉親。「卡在哪裡，我就追到哪裡」，他要為宜蘭鄉親找到最好的交通網絡。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 林國漳

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