「首都2.0」遭蔡詩萍批聽不懂、內容空泛 沈伯洋這樣說

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「首都2.0」，台北市停滯太久，推出的觀光熱點不能永遠只有台北101或故宮，應建立更有歷史文化底蘊的景點等，接下來要進入，遭台北市文化局長蔡詩萍發千字文批評聽不懂內容空泛。沈今表示，城市發展到一定程度，要處理老屋延壽議題、加強人與人之間的連結、為既有商圈注入強心針，就是進入「首都2.0」，將歷史縫合到城市記憶中，讓台北再度進化。

沈伯洋昨天參與台北市大台南同鄉會核心幹部座談會指出，台北市停滯太久，接下來要進入「首都2.0」，遭台北市文化局長蔡詩萍發千字文反駁，批評沈隨意開文化支票是對文化不敬，沈今表示，有看完蔡的內容回應滿理性，聽不懂也代表他必須講的更詳細，當城市開發到一定程度，歷史該如何保留，他舉例，景美地區富有歷史文化也近山，所以在規畫就可以和歷史完全連結。

沈伯洋說，城市發展過程中很容易遺忘歷史，「首都2.0」就是強調要如何為既有商圈注入強心針，讓社區中心重新活絡，將歷史縫合到城市記憶中，回顧過去才可以展望未來，並重新連結人與人，接著再談未來、談城市間的交流，這才是城市真正行進的方向。

沈伯洋說，城市在建造過程中會有基礎建設、重大建設，這是「首都1.0」，經歷30、50年後，例如北市30年以上建物所佔比例是全台最高，接下來需要翻新，牽涉到管線安全、老屋延壽，此外，都市化後人的孤獨感增加，如何增加人與人之間聯繫、減輕壓力，並確定每個人都可以使用基礎設施等，就是「首都2.0」，要讓台北再度進化。