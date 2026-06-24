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新北環保局提四大訴求改善清潔隊環境 蘇巧慧正面回應

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席環保局工會代表大會。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席環保局工會代表大會。圖／蘇巧慧競辦提供

新北市長參選人蘇巧慧今出席環境保護局工會代表大會，針對環保局工會所提出改善同仁勞動環境四大訴求，包含增加車輛維修經費、採購足夠車輛、協助辦理定時定點垃圾資源回收等，蘇巧慧正面回應指，若未來有機會擔任新北市長，她一定一一協助改善，讓清潔隊員能夠減輕壓力、有更好的服勤環境。

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蘇巧慧表示，新北市常住人口是全國最高440萬人，以目前大約5500人清潔隊員規模，每個人平均需要服務約800位民眾，是全國最大負荷，加上新北市幅員廣大，清潔隊員須在各種不同環境，花費更多交通時間來清運垃圾，她要深深感謝所有環保局清潔隊同仁，每天不辭辛苦地清運市民的家戶垃圾、資源回收、大型家具廢棄物，還有清理市區道路及環境維護，才能讓市民朋友享有高品質的市區環境。

蘇巧慧說，為了所有勞苦功高的清潔隊員，她承諾將會爭取提高大家的福利待遇與值勤環境，因此關於工會向她提出改善同仁服勤環境與待遇的四大訴求，包含增加車輛維修經費、採購足夠車輛；協助辦理定時定點垃圾資源回收；比照台北市基準增加夜點費，以及簽訂團體協約等訴求，她也願意現場承諾，若未來有機會擔任新北市長，將一一協助改善。

蘇巧慧進一步指出，未來她將調高清潔隊同仁的夜點費，朝比照台北市每日200元的目標調整，讓夜間值勤的清潔隊員，也能有更符合工作量的待遇補貼。另外，在目前氣候變遷的狀況下，即便是夜間服勤，氣溫依然非常炎熱，為保障戶外作業勞工的安全與健康，她也會研擬為清潔隊員添加各類防護裝備，包含工地現場常見的冰背心、風扇衣與各類降溫設備，她都會克服困難為大家添購，讓清潔隊員能夠減輕壓力、有更好的服勤環境。

另外，針對清潔隊同仁的職災保險，蘇巧慧表示，未來她將與工會一起討論，希望能夠有最能保障大家利益的職災保險。至於團體協約，她未來也會朝向這個方式，讓大家跟市政府有協調勞動條件的機制，同時她也將編列充足預算，支持環保局工會在內的各基層工會辦理休閒聯誼活動。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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