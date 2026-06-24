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花蓮、金馬不提名了？賴總統：民進黨提19位優秀縣市長人選拚未來

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨布局2026年選戰，已提名19位縣市長人選，剩下花蓮縣、金門縣、連江縣尚未提名，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，今年底的縣市長提名人選，民進黨總共提名了19位優秀參選人，國家的治理不分中央與地方，地方前進一步，國家就能穩健向前一大步。

2026九合一選舉

黨內人士指出，花蓮縣、金門縣、連江縣均為艱困選區，較可能採取不直接徵召民進黨人選，而是以和非民進黨陣營合作方式共同推薦人選，但仍待選對會最終定案。

賴總統今指出，這次民進黨向國人所推薦的19位優秀縣市長候選人，不僅具備卓越的領導能力與豐富的學經歷，也懷抱深厚的使命感，以及為地方發展全力打拚的決心。

賴總統說，每一位民進黨提名的公職候選人，都會謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，堅持清廉的從政操守、懷抱愛鄉土的服務初心，更要展現勤政為民的執行力與行動力。

賴總統表示，尤其在選舉的過程中，更要深入基層、走遍地方每一個角落，傾聽民意、了解需求，進而提出符合地方發展需要、貼近人民期待的政策主張，讓選民清楚知道，選擇民進黨，就是選擇更好的生活、選擇台灣持續向前的力量。

賴總統指出，面對年底的地方大選，他也要請所有的黨公職傾盡全力，協助所有黨提名的公職參選人，透過中央執政成果、共同政見願景，以及各候選人提出的地方建設藍圖，整合論述、強化宣傳，進一步擴大支持基礎。

賴總統說，民進黨要讓更多民眾能清楚了解，地方要進步，不僅需要優質的縣市長，更需要優秀的縣市議員、鄉鎮市長、村里長及鄉鎮市民代表共同努力，形成新世代的治理團隊，一起領航新時代。

賴總統表示，期盼透過中央與地方攜手合作，讓「台灣好生活」的願景，真正落實到每一個家庭，成為全民共享的幸福日常，以「團結拚未來」的精神，共同為下一個世代，打造更繁榮、更進步、更有韌性的台灣。

2026九合一選舉 民進黨 賴清德 花蓮

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