沈伯洋提「首都2.0」學台南歷史底蘊 他點出這數據「台北超過台南」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨參加台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，提出台北要進入「首都2.0」，也要向台南學習建立更有歷史文化底蘊的景點。對此，台北市議員參選人陳冠安指出，蔣萬安上任，台北的古蹟數量從193處增加到207處，台南市竟不增反減。

沈伯洋昨指出，台北市已經停滯太久，他是土生土長的台北人，羨慕其他城市這幾年的突飛猛進，很多人應該也可以感受到台北的城市脈動已經消失了，台北要進入「首都2.0」，也要向台南學習，建立更有歷史文化底蘊的景點。

陳冠安表示，台北雖然是首都，但不代表什麼都是最好，一座城市，有好的地方，也有不好的地方，都是很自然的事情。有不足而去改進學習，更是城市發展的重要環節。但沈伯洋作為台北市長候選人，過去擔任立法委員時幾乎未曾關心台北城市發展，宣布參選之後，卻為選舉，不斷唱衰、貶低台北，實在荒唐。

陳冠安說，眾所周知，台南是文化古都，有深厚底蘊，當然有很多地方可以學習。但作為台北人，他必須說，這幾年台北針對文化古蹟的維護、經營，也是有所成績。沈伯洋真的不要為選舉而抹黑台北、抹黑台北文化機關和藝文人士的付出努力。

他說，以古蹟總數來說，2022年蔣萬安上任至2025年，台北的古蹟數量從193處增加到207處；而沈伯洋大力推崇的台南黃偉哲市府，同期竟不增反減，從146處減少到142處。

陳冠安指出，根據文化資產保存法，古蹟數量的增加，背後是主管機關針對具有歷史、文化價值之建造物及附屬設施群的審議、審查、指定，過程需要付出相當多努力才能達成。結果在沈伯洋眼裡，古蹟增加的叫做城市脈動消失？古蹟減少的城市叫做突飛猛進？

他說，台南確實有更悠久的歷史，但從古蹟保存、維護和推廣來看，台北顯然有不錯的成果，在古蹟總數上甚至超過台南。再次奉勸沈伯洋，發言前，真的要做好功課。不是台北要向台南學習，而是沈伯洋該向過去為台北發展做出努力的人們，好好學習。