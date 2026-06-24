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彰縣陳素月拋坐月子補助2萬、長輩健保費全免

中央社／ 台北24日電
民進黨提名彰化縣長參選人、立法委員陳素月。聯合報系資料照片
民進黨提名彰化縣長參選人、立法委員陳素月。聯合報系資料照片

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天說，衡量縣府財政狀況，針對人口高齡化，她拋出「65歲以上長輩健保費全免」的政見，減少因城鄉社福落差導致的人口外移；因應在地家庭結構，首創「補助坐月子2萬元」的政策，取代現行繁瑣、造成基層公務員行政負擔的月嫂鐘點費核銷制。

2026九合一選舉

民進黨發布新聞稿指出，直播節目「午青LIVE」企劃「加點大來賓」，今天由主持人林楚茵邀請陳素月分享施政願景。

節目一開場，陳素月秀出多款彰化在地最具代表性的排隊名產，包括鹿港牛舌餅、充滿童年回憶的員林台式馬卡龍、彰化市桂圓蛋糕，以及來自八卦山最新鮮的百果山蜜餞。

陳素月表示，這些美食承載了彰化深厚的飲食文化，更是彰化人熱情好客的象徵，希望透過這些在地好滋味，讓更多人看見彰化多元且迷人的城市魅力。

談起政策願景，陳素月指出，人口外流、高齡化及中小企業低薪是彰化當前面臨的三大困境，鄉親極度期盼新縣長能扭轉頹勢。

陳素月說，在深入基層座談後，衡量縣府財政狀況，針對人口高齡化，拋出「65歲以上長輩健保費全免」的政見，減少因城鄉社福落差導致的人口外移。針對青年與育兒方面，除了提供青年首購與住宅補貼，更因應在地家庭結構，首創「補助坐月子2萬元」的政策，取代現行繁瑣、造成基層公務員行政負擔的月嫂鐘點費核銷制，並承諾普設公辦民營托嬰中心，讓彰化每年9000名新生兒的家長能無後顧之憂地回到職場。

談到照顧彰化未來的下一代，陳素月承諾免費營養午餐政策，更將其升級為選用在地優質食材的「週週乳果蛋」。她說，彰化是農業大縣，更是畜牧大縣，擁有全台最優質且多樣化的農產品，未來將運用在地食材，在吃得健康的同時也帶動在地農畜產業。

陳素月強調，從長輩的健康、成家育兒壓力，到孩子的營養教育，未來當選縣長將提供最全方位的照顧。

另外，談到彰化選情，陳素月強調，這次提名過程完全具備正當性，所有民調進行方式事前皆獲得各方一致同意，選舉應回歸最純粹的目標與理念。在多年來對彰化的努力經營下，支持者看見的是一份踏實且真正為地方爭取福利的付出。

陳素月呼籲，此時此刻地方更應團結一致，切莫做出親痛仇快的事，唯有回歸初心、凝聚力量，才能真正為彰化的未來繼續打拚。

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