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藍營彰化市長整合成功 牽動綠營縣市長及議員選情

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨彰化市長提名之爭塵埃落定，市代會主席陳文賓（右2）將獲提名，爭取提名失利的縣議員温芝樺（左2），將回去選議員，也將讓縣議員選舉更加激烈。圖／彰化縣黨部提供
國民黨彰化市長提名之爭塵埃落定，市代會主席陳文賓（右2）將獲提名，爭取提名失利的縣議員温芝樺（左2），將回去選議員，也將讓縣議員選舉更加激烈。圖／彰化縣黨部提供

彰化市代會主席陳文賓獲國民黨提名參選市長，藍營未分裂，爭取提名失利的温芝樺回去選縣議員，政壇人士認為，這是對綠營的一大利空，除了有利於藍營市長甚至縣長選情外，以温芝樺在芬園及彰化市南區的實力，也對超額提名的綠營縣議員參選人構成壓力。

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彰化市的政治版圖向來藍大於綠，因藍營分裂，讓綠營坐收漁翁之利，造成藍營連四屆失去執政，下屆市長提名再因陳文賓、温芝樺相爭，在三度協調未果下，藍壇憂心忡忡，恐怕再因度分裂，重蹈覆轍。幸好由黨中央出面，實施類民調，由陳文賓勝出，獲得提名，温芝樺也依承諾遵守黨的決定，預估將回去選縣議員。

民進黨提名的市長參選人黃柏瑜是現任縣議員，雖然年輕且形象清新，有留英學位，家族又有深厚資源，但政壇普遍認為，他仍有再接地氣，要更努力，否則遇到整合成功的藍營，將是一番苦戰。

彰化市是全縣最大票倉，如今市長選舉整合成功，也有助於縣長參選人魏平政的選情，況且綠營還面臨前市長邱建富退黨參選縣長，多少也會牽動綠營在彰的得票。

在縣議員選舉方面，彰化縣第一選區本屆應選十三席席，因人口減少，下屆減為十二席，競爭將更激烈。綠營本屆提名五席全壘打，分別是楊子賢、李成濟、黃柏瑜、許雅琳及莊陞漢，下屆面總席數少一席，反而增加提名一席達六席，除了爭取連任的楊子賢、李成濟、許雅琳及莊陞漢外，再加入芬園鄉長林世明及彰化市長林世賢，占總席次一半。

政壇人士分析，温芝樺雖是藍營，卻因主要票倉在彰化市南區與芬園鄉，與綠營莊陞漢及林世明有很大重疊，如果温芝樺回來縣議員，加上兩人互搶票源，即不利於選情，有待極開拓更大票源，但同時也會侵蝕對其他綠營參選人的選票，加大危機感，預期競爭將更慘烈，有政壇人士估計綠營會掉到兩席。

一選區議員非綠營方面，現任包括國民黨籍副議長許原龍、温芝樺、黃千宴、白玉如及顧黃水花交棒給現任花壇鄉長顧勝敏，另葉永清是否爭取連任仍待觀察；另無黨籍的陳銌銌，以及可望承襲前縣議員盧盈宏、林茂明票源的新人謝宗樺，以及民眾黨現任議員吳韋達，都有各有實力。不過，吳韋達本屆是遞補上來，則須鞏固白營票源，但在柯文哲效應逐漸遞減下，恐怕也不好打。

政壇人士評估一選區較有實力的參選人中，綠營6人、非綠營8人共14人爭奪12席，也就是有2人會落選，個個都得小心翼翼，才不至於馬失前蹄。

國民黨彰化縣議員温芝樺爭取彰化市長提名失利，預料將繼續參選縣議員，將讓原本即很激烈的第一選區選情更加緊繃。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣議員温芝樺爭取彰化市長提名失利，預料將繼續參選縣議員，將讓原本即很激烈的第一選區選情更加緊繃。記者劉明岩／攝影

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