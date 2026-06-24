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李四川拋政見 擬調高清潔隊員津貼及改善勞動環境

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今午出席新北市環保局工會會員大會，他大拋利多政策期待改善清潔隊勞動環境，台下響起如雷掌聲。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午出席新北市環保局工會會員大會，他大拋利多政策期待改善清潔隊勞動環境，台下響起如雷掌聲。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今午出席新北市環保局工會會員大會，他大拋利多政策期待改善清潔隊勞動環境，李四川強調，若他當選新北市長，立即要為清潔隊員改善工作環境，包括調高夜點津貼、健檢恢復一年一次及定點收運垃圾等，台下的工會成員聽聞後響起如雷掌聲，氣氛高昂紛紛高喊「李四川凍蒜」。

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李四川在致詞時表示，前幾天已與工會所有的理監事座談及開檢討會，若他年底當上市長，第一個是夜點津貼調高，另也要比照台北市有早點費。第二是健檢恢復到一年一次，再來是要比照台北市的定點收運垃圾，最後一點他在台北市3年內編了 18億元更新垃圾車，希望新北也能讓老舊垃圾車汰舊換新。

李四川說，他要感謝清潔隊員多年來為新北市的努力，讓城市不管從衛生安全或在防洪淹水時都無盡付出，希望年底當選後能為新北同仁努力改善勞動條件。

對此，新北市環保工會理事長陳志銘表示，目前新北市清潔隊員過了晚間9點就有夜點津貼120元，但台北市200元，另台北市在早上6點前出勤也有早點費100元，新北市並沒有早點費，工會希望能調高津貼，提升隊員福利。

陳志銘表示，目前新北市環保垃圾車已要延到15年，期待能汰舊換新，至於定點收運垃圾則無需讓垃圾車在狹窄巷弄，也可降低交通事故，這些政見確實能改善清潔隊的勞動工作環境，他對此政見樂觀其成。

國民黨新北市長參選人李四川今午出席新北市環保局工會會員大會，他大拋利多政策期待改善清潔隊勞動環境，台下響起如雷掌聲。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午出席新北市環保局工會會員大會，他大拋利多政策期待改善清潔隊勞動環境，台下響起如雷掌聲。記者林媛玲／攝影

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