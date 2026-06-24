網友發文揚言要殺李四川、羅智強 川伯這樣回應了

有網友在國民黨新北市議員參選人何元楷臉書下方留言嗆聲說要殺李四川、要殺羅智強，何元楷今天前往台北地檢署提告，今午國民黨新北市長參選人李四川出席新北環保工會活動時強調， 對於政黨或政治立場本身可以不認同，但沒必要用恐嚇或抹黑的手段，這部分就交給司法機關來辦理。

另針對民眾黨批評蘇巧慧妹妹開公司取得政府補助，蘇競辦回應該家公司的負責人並非是蘇巧慧妹妹，而是葛如鈞立委，蘇巧慧陣營並指是藍白在抹黑。

今李四川競辦再度質疑，葛如鈞只是威如草創時期協助學弟妹認購10萬元股份的小股東，在近千萬元資本額中持股不到2%，相關營運公司威如科技取得政府補助，外界質疑的從來不是補助本身，而是政治人物家屬參與經營、同時取得政府資源時，是否應主動揭露接受社會檢驗？

李四川今也表示，民眾黨提出來最大質疑，是他的對手蘇巧慧到底有沒有違反利衝法？昨天談起葛如鈞委員，他就說過葛如鈞的爸爸沒有當行政院長，姊姊也沒有當立委，所以葛如鈞沒有利衝法的問題。他想要問到底這個案子有沒有違反利衝法，他想對手應該是最清楚，就不再評論。