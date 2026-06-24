竹縣關西普發現金掀遷籍潮 戶政：一周遷入1333人已展開訪查

新竹縣關西鎮預計8月中普發5000元，引發遷戶籍熱潮，不僅使關西鎮人口數增加、可望保住2席縣議員席次，而竹東、五峰選區恐減少1席。竹東鎮縣議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及鎮長郭遠彰今天赴新竹縣選委會前抗議，同時要求徹查是否涉及不實遷徙戶籍。關西鎮戶政事務所回應，已進行首次訪查，共24人遷離，近期將繼續辦理第二波訪查。

新竹縣選委會表示，依地方制度法規定，新竹縣議員總席次維持37席，近年因竹北市人口持續成長，本次選區重畫後，竹北將分為東、西兩區，其中西區4席、東區9席，合計比上屆增加1席。在總席次不變情況下，其他鄉鎮市可能因此減少席次。

選委會指出，議員及鄉鎮市民代表席次分配，均以今年5月底戶籍人口數作為法定計算基準。關西鎮於5月22日通過普發5000元政策後，人口數明顯增加，依目前試算結果，關西鎮議員席次可望維持2席，而竹東、五峰選區則可能由現行6席減為5席，但最終結果仍以中央選舉委員會8月公告為準。

針對議員質疑涉及不實遷徙問題，選委會表示，中選會已於6月中旬發布聲明指出，現行公職人員選舉罷免法規範下，是否有不法遷入戶籍、企圖影響選舉結果的情形，涉及刑事犯罪及相關法律責任，須由司法機關依具體事證依法認定；至於戶籍遷徙的實質查察工作，則由戶政機關依權責辦理，選委會將依法完成各項選務作業。

關西鎮戶政事務所表示，自關西鎮宣布普發5000元福利措施後，統計5月22日至29日短短一周內即有1333人遷入。為維護戶籍登記正確性，戶政所已於6月16日至17日啟動第一波實地訪查，針對同一地址設籍5人以上及同一地址單獨立戶2戶以上等案件進行查核。

戶政所指出，第一波共查訪同址設籍5人以上案件6處；另查訪同址單獨立戶2戶以上案件11處，經查戶內成員彼此均具親屬關係，民眾也說明關西鎮就業機會及工廠數量不多，此次是因鎮公所推出福利政策，才選擇將戶籍遷回關西。

戶政所表示，累計首波查核結果，共勸導23人遷出，另撤銷1件遷入登記，合計24人離開戶籍。後續將持續辦理第二波訪查，針對尚未完成查核的同址設籍5人以上及同址單獨立戶2戶以上案件進一步實地查證，確認是否符合實際居住事實，以維護戶政資料正確性。