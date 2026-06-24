【重磅快評】蘇巧慧被寶博士比下去 持續送分李四川了

民眾黨爆料民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長，拿政府補助卻未依法揭露身分，蘇陣營極盡閃躲、烏賊之能事，先是刻意無視民眾黨，接著潑糞藍營，連僅持有小額股份的藍委葛如鈞都被及。距離投票只剩五個月，蘇巧慧如果一直打這種戰術，無疑是持續送分李四川。

民眾黨爆料蘇巧慧胞妹蘇巧純拿政府補助，卻未依公職人員利益衝突迴避法揭露身分。綠營最新一波反擊竟是爆料藍委葛如鈞是威如科技股東，葛迅速回應，為避免惡意解讀，決定拋棄未曾獲利的10萬元威如股份；李四川則點出重點，指葛的父親並非行政院長、姊姊也不是立委，不存在公職人員利益衝突迴避法規範。蘇巧慧這份考卷顯然尚未完成。

新北市這場選戰是2026的指標戰區，民進黨及國民黨都有輸不得的壓力。蘇巧慧這場選戰打得很辛苦，但她一方面宣示這場選戰應回歸比較參選人特質、能力，選民想看到正向樂觀的選戰，卻無視民眾黨提出利益衝突的質疑，反而發動烏賊戰術，到底想展現參選人什麼特質及能力？

在綠營烏賊戰術攻擊之下，近日藍委葛如鈞反成主角。一名自稱「威如科技公司股東」的網友在臉書發文，稱自己是威如科技股東，並貼出公司投資人明細／股東結構表，強調公司根本沒有蘇巧純這個股東，倒是股東名單中有一位 「70年次的葛姓股東」，身分資料與藍委「寶博士」葛如鈞不謀而合。

綠營如獲至寶，新北市議員卓冠廷及綠媒隨即發起「大反攻」，稱藍白陣營烏龍爆料卻誤傷自己人，更有綠營名嘴加碼質疑葛如鈞既是威如股東，質疑為什麼不申報？更有人提醒葛趕快籌「財產申報不實」的罰款，冤有頭債有主，請去找民眾黨算帳。

如果沒有見識過烏賊戰術，這場鬧劇還真算是「典範」了。民眾黨問是的是蘇家既拿政府補助，依法就依應法揭露身分，因為威如科技實際營運akaSwap，蘇巧純任執行長，依法就是經理人，她的父親時任閣揆，姊姊是立委，根本沒有不揭露身分的事由。事情就是這麼簡單，綠營卻偏要扯威如有一個小股東是藍委，如果不是烏賊戰術？什麼才是烏賊戰術？

對比蘇巧慧，葛如鈞的應對透明坦然，在網友爆料後，他公開承認持有不到2%的股份，當初是出於支持同窗與學弟妹創業才進行小額認購，期間未曾獲利；為平息風波，他即刻拋棄威如科技的一切股份與權益。葛如鈞直球對決，馬上把蘇巧慧比了下去。

綠營質疑葛如鈞故意隱匿或疏忽漏報，依公職人員財產申報法規定，申報財產是以申報當下的狀態為準，即便葛如鈞現在宣布拋棄股份，也無法抹滅過去持有股份的事實，監察院若收到檢舉仍須依法調查開罰；葛回應一切依法處理，並未逃避。

公職人員利益衝突迴避法揭露身分的規定亦然，威如科技申請政府補助的「當下」也必須同完成身分揭露，否則就必須受罰，事後任何說法都無法改變「當下」違法的事實，何況蘇巧純至今仍是威如科技旗下akaSwap執行長，蘇巧慧還是立委，連蘇巧純都說「威如科技就是akaSwap的營運者」，蘇巧純是百分之百威如科技經理人，已不待多言。

葛如鈞事件讓人想起民進黨面對綠能弊案的處理模式，當在野黨猛攻雲豹能源大賺綠能財之際，綠營祭出了與蘇巧慧陣營如出一轍的戰法，指藍營「一邊罵綠電、一邊抱綠電」，公開點名多名國民黨高層搶當綠能公司獨董，利用政治修辭以降低政黨失血；蘇巧慧耳濡目染，此際用的正是同一套邏輯，她口中說「正向樂觀的選戰」，聽聽就算了。