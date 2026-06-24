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影／年底大選將到 盧秀燕勉勵好人才：相信自己和選民的智慧

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天到后里森林公園主持搖籃特色遊戲場啟用典禮，被問到她日前勉勵國民黨高雄市長參選人柯志恩到訪向對方勉勵的話；盧秀燕說，她自己參選過9次，每次都被看衰，每次大家都說盧秀燕不會過、她9次都贏，她勉勵好人才，包括前兩天來的柯志恩，要這些好人才，相信自己，相信選民的智慧，為了自己的城市，為了國家，要勇往直前。

2026九合一選舉

盧秀燕表示，​今年年底有2026大選，包括22個縣市長要改選，議長、包括議員、包括里長通通要改選。我們要讓好人才出頭，好人才出頭，那個城市才能夠發展，有建設，選舉非常激烈。

前天柯志恩來找她，她特別勉勵對方，告訴對方相信自己，相信選民的智慧，勇往直前。盧秀燕以自己來講，參選過9次，包括一次省議員、6屆的立法委員、2屆的市長，她每次都被看衰，每次大家都說盧秀燕袂條（不會過）、盧秀燕不會當選，但是她9次都贏。

盧秀燕說，她前兩次的市長選舉，每一次選舉她的民調都很差，大家都說她民調不好、不會贏、會輸，但是開票的結果，她兩次市長都贏20萬票。因此她特別勉勵好的這些人才，包括前兩天來的柯志恩，勉勵所有這些好人才，相信自己，相信選民的智慧，為了自己的城市，為了國家，要勇往直前。

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中 高雄 2026九合一選舉 柯志恩

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