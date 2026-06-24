競選網站操刀手曾涉「制服地圖」偷拍案？ 沈伯洋團隊：不認識當事人

民進黨台北市長參選人沈伯洋今被媒體爆料，其競選官方網站疑為曾涉嫌大量盜用未成年學生照片並涉及偷拍網站「制服地圖」創辦人江舜智操刀，不過沈團隊否認表示，沈伯洋不認識江，競選網站是由台灣網路圈資深的全端工程師有「食夢黑貘」之稱洪進吉召集多位公民工程師統籌開發。

根據媒體爆料，沈伯洋競選網站操刀手是過去極具爭議架設「制服地圖」創辦人江舜智，2013年創立該網站包辦企劃、開發到營運的所有工作，以Google地圖方式標註學生制服照片，由於照片中的學生包括國小、國中和高中等上千名未成年人，許多照片是未經同意使用，受害人時隔多年才發現，江當時被警方依違個資法、妨害風化等罪嫌移送辦，但檢方調查後偵結，予以不起訴處分。

不過江卻被爆出成為沈伯洋競選網站的幕後操刀，其曾在5月發文，將沈伯洋稱「大老闆」，指稱由於「大老闆」說要開記者會，所以網站要比原定的時間早上線，更表示接下來不會只有這個網站，暗示還有其他作品上線。

不過沈伯洋競選團隊表示，競選官方網站由「食夢黑貘」洪進吉統籌開發，並召集多位公民工程師組成跨領域團隊。沈伯洋認識的是洪進吉本人，完全不認識報導所稱工程師江舜智。

沈團隊強調，洪進吉是台灣網路圈資深的全端工程師，早年是「部落格觀察」創辦人，曾任PChome經理，並擔任多家網路企業的技術顧問，而後創辦社群調研網站「專頁儀表板」，以臉書粉絲團談論數為基礎，把粉絲團的聲量與表現數字化，他也曾與團隊只花30小時打造「服貿東西軍」網站，運用資料探勘從20億筆臉書發文中分析出服貿議題的支持與反對比例，深耕資料探勘與社群數據分析二十餘年，這次則將公民科技的協作精神帶進選戰，打造競選的數位工具與平台。