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聲援葛如鈞 楊智伃批民進黨鬼扯護航蘇巧慧家族

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃。本報系資料照
國民黨前發言人楊智伃。本報系資料照

新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純遭控任職akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，涉嫌違反利衝法，隨後傳出國民黨立委葛如鈞也是威如的股東。對於葛如鈞被控10萬元個人投資未申報，國民黨前發言人楊智伃表示，單筆個人事業投資根本無需申報，民進黨鬼扯葛如鈞只為護航蘇巧慧家族涉違反利衝法。

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針對民進黨立委李坤城指，葛如鈞10萬元個人投資未申報。楊智伃指出，依「公職人員財產申報法」相關規定，各種事業投資達 100萬元以上 才需要申報。葛如鈞若只是個人投資10萬元，根本未達申報門檻。更諷刺的是，真正該被社會檢視的，是蘇巧慧、蘇貞昌、蘇巧純這一條線。

楊智伃說，民眾真正質疑的，是蘇巧慧的胞妹蘇巧純相關公司，在蘇貞昌擔任行政院長任內，獲得國發基金投資、經濟部補助等政府資源。蘇巧純兼任營運長的曠世智能公司，在蘇貞昌當行政院長、蘇巧慧擔任立法委員任內獲得國發基金投資1999.9萬差1000元就需要審查的巧妙金額補助。

楊智伃說，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」，這才是公共利益的核心問題。一邊是10萬元個人小額投資；一邊是近2000萬元的國家資源、人民納稅錢。民進黨卻選擇追殺10萬元，放過2000萬元。

楊智伃反問李坤城，「10萬元個人投資，你追殺；近2000萬元國家資源，你護航。你是在查法律，還是在查顏色？」民進黨想用10萬元的個人事業投資題目，蓋掉近2000萬元的人民納稅錢大爭議。真正該出面說清楚的不是葛如鈞，而是蘇巧慧。

蘇巧慧 葛如鈞 楊智伃 2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨

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