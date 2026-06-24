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蘇巧慧合體陳亭妃行銷農產 民進黨跨縣市聯手打選戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）與台南市長參選人陳亭妃（左）24日一起推廣台南芒果。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）與台南市長參選人陳亭妃（左）24日一起推廣台南芒果。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台南市長參選人陳亭妃24日一起推廣台南芒果，蘇巧慧說，民進黨此次推出多位縣市長候選人，許多人原本就是立法院同事，彼此互動良好、理念相近，未來將持續透過跨區域串聯，讓更多人看見台灣各地特色。

2026九合一選舉

蘇巧慧指出，民進黨縣市長候選人之間本來就有良好默契，現在不同縣市共同投入選戰，更希望透過合作讓民眾看見台灣民主的重要性，以及各地區域發展的多元特色。

蘇巧慧也提到，此次新北與台南合作後，未來還有新北與高雄等跨縣市合作規畫，希望透過不同城市間的交流與連結，展現民進黨團隊共同努力的成果，強強聯手。

陳亭妃則說，這次民進黨推出許多女性參選人，讓社會看見不同於以往的政治風貌，女力不僅代表溫柔，更代表堅毅，兩者兼具正是女性從政的重要特質，未來將透過各地特色與女性力量的結合，讓民眾看到不一樣的民進黨、不一樣的台灣，也看到女性在公共事務上的影響力。

對民進黨台南市黨部日前召開市長及議員選舉競選會議，陳亭妃表示，這是雲嘉南總督導陳明文首次到台南主持競選會議，市長及議員參選團隊全員到齊，展現團結氣勢，民進黨目標不僅是2026年市長選戰勝利，更希望議員席次全面成長，並將這股力量延續至2028年總統大選，成為支持賴清德總統連任的重要基礎。

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