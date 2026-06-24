沈伯洋拋每週4小時臨托 蔣萬安：持續增加量能

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天提出0到6歲週週免費臨托政見，台北市長蔣萬安今天表示，目前服務量能約為每週13萬個小時，將持續務實地布建據點、增加量能。

沈伯洋昨天提出多項育兒政見，包含擴大臨時托育喘息服務、每週提供學齡前孩童4小時免費臨時托育、擴增家長免費心理諮商次數與台北市政府免費到宅育兒指導等。

對於每週提供4小時免費臨托是否可行，蔣萬安今天出席台北市政府「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇前被媒體堵訪表示，經過社會局盤點，台北市目前的服務量能每週約為13萬個小時，市府會持續務實地布建據點、增加量能，減輕更多育兒家庭的負擔。

蔣萬安說，他上任以後推出多項育兒政策，包含率全國之先的育兒減工時不減薪計畫、育兒家庭優先入住的幸福住宅、量能全國第一的好孕專車，以及鮮奶週報、國中小營養午餐免費等，接下來還有婦幼專責醫院即將啟用，都讓市民有感。

台北市社會局長姚淑文昨天說明，台北市目前每週約可提供13萬小時的臨托服務量能，沈伯洋政見則需要每週41.4萬小時量能，還有近30萬個小時的缺口，恐造成服務供給不足、人力調度困難等問題，不只難以讓托育家庭減壓，更造成臨托體系打結。