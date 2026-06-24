藍營彰化温家3女將撞民眾黨提名人 縣主委温宗諭陷角色衝突

國民黨彰化縣議員温芝樺爭取彰化市長提名失利，將回去選第一選區縣議員，而温芝樺的哥哥温宗諭是現任民眾黨縣黨部主委，而民眾黨同選區也提名現任縣議員吳韋達，加上温宗諭的妻子黃稜茹、姪女凌巧芸爭取市代連任，同選區也有民眾黨提名人選，温宗諭在黨務與家人界限受到關切。

除温芝樺、吳韋達同是縣議員第一選區外，彰化市民代表會方面，温宗諭的妻子黃稜茹與民眾黨提名的薛方壹都同是選南區、溫宗諭的姪女凌巧芸與民眾黨提名的林亞軒則同是西區。據了解，民眾黨內部對於主委温宗諭自己的家人，與黨提名人選競爭，即被質疑在角色扮演會有混亂，甚至造成紛爭。

温宗諭回應表示，針對地方選戰布局，身為民眾黨彰化縣黨部主委，最重要的責任就是全力輔選黨所提名的候選人，這一點完全毋庸置疑。無論是文宣規劃、看板設置、組織動員或各項選務工作，縣黨部都全力投入協助提名人，希望凝聚最大戰力，爭取選民支持。

至於外界關心家人參與選舉的相關議題，温宗諭表示，自己擔任縣黨部主委後，工作重心就是協助全縣各選區的黨籍參選人，行程幾乎都在地方奔走、協調與輔選工作上，實在沒有太多時間去特別關注或介入家人的選舉事務。

他強調，每位參選人都有自己的團隊與規劃，自己則會秉持黨務中立與職責，全力做好主委該做的工作，協助民眾黨在彰化各選區爭取最好成績。

吳韋達表示，温家在彰化市已有現任議員，也有多位現任市民代表，與民眾黨彰化團隊在議員、市民代表選舉上的布局確實有所重疊，但他認為，雖然民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭出身温家，但在這次相關提名過程中，已展現公平、公開的原則，並未因為温家已有成員參選或布局，就選擇性不提名其他新人。甚至在與温宗諭妻子相同選區，也提名了上屆民眾黨市民代表落選頭薛方壹，這代表黨部仍是以參選人的服務基礎、地方經營與選民認同作為主要考量。

吳韋達強調，每個人都有參與公共事務、爭取選民支持的權利。這次他所帶領的彰化市市民代表參選人，已經在服務處透過大量陳情案件、地方會勘與議題整理，展現對公共事務的關心，以及解決問題的能力。議員與市民代表選舉都是多席次選舉，團隊會用最大的誠意與努力，爭取選民認同。