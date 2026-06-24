台南芒果北上板橋搶市 陳亭妃：台灣農業靠自己就可以

民進黨台南市長參選人陳亭妃與新北市長參選人蘇巧慧24日在板橋農會共同推廣台南芒果。陳亭妃表示，未來包括芒果、鳳梨、釋迦等農產品，都可以透過各地產銷合作開拓市場，「我們靠自己就可以了」，不需透過政治影響或依靠中國市場。

蘇巧慧表示，很高興與在立法院的好朋友、好戰友陳亭妃合作，將台南最具代表性的芒果帶到新北板橋推廣，台灣農民技術優秀，近年在政府支持下，不僅建立冷鏈體系，也持續提升栽培與檢疫技術，讓台灣農產品得以行銷全球。

蘇巧慧說，板橋交通便利、人口密集，是台灣重要的銷售平台，希望未來持續維持最好產地搭配最好銷售地的合作模式，透過產銷合作強強聯手，讓台灣民眾吃到最好的農產品，也讓世界看見台灣農業實力。

陳亭妃則表示，感謝各界協助促成此次合作，讓台南優質芒果進入板橋農會銷售通路，板橋農會擁有成熟的超市與網路銷售平台，是全台重要的農產品銷售據點，能夠讓台南農產品被更多消費者看見。

陳亭妃說，這次合作不只是農產品行銷，更象徵新北與台南的女力合作，未來不論是台南芒果、台東釋迦、鳳梨或其他特色農產品，都能透過跨縣市產銷合作擴大市場。

她強調，台灣農產品品質優異，「我們靠自己就可以了」，未來各地農產品都能透過產銷合作找到市場，不需要依靠政治影響，也不必仰賴中國市場，這就是台灣農業最珍貴的競爭力。