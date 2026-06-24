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沈伯洋指台北停滯太久要「首都2.0」？蔣萬安以4政績回應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安上午出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇時受訪。記者楊正海／攝影
蔣萬安上午出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇時受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨參加台北市大台南同鄉會核心幹部座談會指出，台北市停滯太久，接下來要進入「首都2.0」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪，以大巨蛋、捷運6線齊發2.0、台北市進入大都更時代、ＡＩ產業發展，回應沈伯洋。

2026九合一選舉

蔣萬安上午出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇時受訪，對於沈伯洋說台北停滯太久，應該邁入首都2.0？他說，上任第一年，大巨蛋完工啟用，接下來克服法規工程困難，可以舉辦演唱會，帶動演唱會經濟，另外克服各項工程困難，順利讓捷運工程發包，目前6線齊發2.0，6條捷運全力動工，加速實現和新北間首都環狀線，也就是民眾非常期待的山手線。

蔣萬安說，另外北市也大力推動都更，台北市進入大都更時代，上周他參加信維整宅非常重要里程碑，7月將正式公告招商，民眾期待超過20年的整宅更新，加速推動，而且創下社區最高參與都更意願以及加速整合。

蔣萬安指出，北市成功爭取輝達落腳北士科，讓台北市成為全球ＡI產業發展最強的一顆心臟，以及陸續許多工業夥伴爭相要加入台北，種種這些都持續加速腳步，大步向前邁進，也會持續努力。

蔣萬安還說，包括推動無菸城市，帶動新的台北文化，也克服法規困難正式讓負壓吸菸室能夠在台北落腳，種種這些會持續布建，包括日前宣布明年底前讓同仁都配置AI agent「civic claw」，要大幅提升整體市政服務效率以及減輕同仁負擔。

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