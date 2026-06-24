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批殷瑋遭親藍粉專圍剿 秦慧珠點名版主是台中公務員、請盧秀燕查

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨台北市議員秦慧珠。本報資料照片
國民黨台北市議員秦慧珠。本報資料照片

國民黨台北市議員秦慧珠日前提到，北市研考會主委殷瑋在市政質詢時與議員唇槍舌戰，引起藍營批評，更有藍營粉專「政客爽」發起讓她落選一事。秦慧珠在臉書發文，指粉專有意圖使人不當選之嫌，且粉專主持人據傳為台中市政府任職的某L姓人士，呼籲台中市長盧秀燕了解。

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秦慧珠強調，她擔任六屆北市議員中，監督過許多市長，台北市議員的水準可說是全國第一，每個人都口才便給，質詢時也會充分做好資料準備，市議會的各局處質詢、市長總質詢多半都能理性平和的進行。

她說，除了市長以外，副市長以至各局處首長，幾乎不曾發生過官員跟議員互嗆、搶答、你來我往大小聲的情形，直到這一次的「殷瑋事件」，所以當媒體問到該是，她秉持「永遠說真話」，講出很多人的看法和觀察，卻遭到攻擊。

秦慧珠坦言自己經歷各種歷練，見怪不怪，只是覺得很「可惜了」，蔣市府的官員其實可以做得更好，比中央官員好，而殷瑋是研考會主委，這個職位是負責各局處的研究管制考核，是幕後組非幕前組。

她說，前任幕僚俞振華，當研考會主委時的表現，跟殷瑋有何不同？俞振華主委有跟議員爆吵、搶答、你來我往大小聲嗎？

秦慧珠不滿，據說有個叫「政客爽」的粉專發起「讓我落選」活動，這已經逾越言論自由觸及違法了，根據公職人員選舉罷免法當中「意圖使人不當選罪」，可處處五年以下有期徒刑，並褫奪公權等。

她說，「政客爽」粉專長期黨同伐異，罵過綠、罵過藍、罵過趙少康，罵過黃敬平，更曾寫文章、做影片、作梗圖罵她、醜化她，基本上都尊重，但這一次他們的做法已不是言論自由，而是故意惡性觸犯法律犯罪了。

秦慧珠點出，「政客爽」的主持人據說是現在台中市政府任職的某L姓人士，但當有人點名他時，他出面否認，只是「政客爽」粉專從未幫他否認，因此我想請台中市盧秀燕市長幫忙了解一下，這位人士是否是台中市政府的公務員，是否一方面領市政府薪水，一方面召集一群「志同道合」的人做違法觸法的事。

秦慧珠認為，特別是盧秀燕有意問鼎大位，這件事情必須查清楚。她強調，多屆的競選口號是「永遠說真話的好朋友」、「最認真勤快的好議員」，未來，仍然會堅持「永遠說真話」、「勤快跑基層」，希望一切會更美好。

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