爭議「制服地圖」創辦人入沈伯洋團隊 徐巧芯：綠營瞎挺很像大罷免

媒體爆料涉大量盜用學生照的「制服地圖」創辦人，成為民進黨台北市長參選人沈伯洋競選網站操盤手。國民黨立委徐巧芯今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，她質疑沈伯洋號稱資安專家，應該趕快說清楚，雖然爭議連連，綠營內部還瞎挺，跟大罷免時期真的很像。

據「周刊王」報導，涉及大量盜用未成年學生照片，並涉及偷拍的「制服地圖」創辦人江舜智，搖身一變成為沈伯洋的網站操刀手。徐巧芯質疑，沈伯洋不是說自己是資安專家？不是一直在講他對各種認知作戰、網路上的事都非常熟悉？卻找來這樣的人負責網路社群媒體，到底是這個人自己在吹牛，還是真的識人不明，把他找進競選團隊。

徐巧芯表示，沈伯洋在這次的選舉，可以說是荒腔走板，蹭無人公車議題，說早在一個月前提配套，但被台北市府打臉，去年就向議會說明內容，離譜的是民進黨立委陳培瑜在記者會喊出，要沈伯洋像韓國天團BTS提前退場跟粉絲合影，沈伯洋旁邊的人全部都是瞎捧一通，只要意見不同就出征別人，跟大罷免時期真的很像。民進黨想要抓基本盤，40%同溫層愈牢固，等於把另外的60%主流民意推得遠遠的，這是綠營的最大危機。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹「蘇巧純」補助案，被質疑涉嫌違反利益迴避，蘇競辦回擊國民黨立委葛如鈞才是公司股東。徐巧芯表示，葛如鈞沒有申請任何國家政府的補助，如果只要有投資就是有問題，根本邏輯不通，投資的人是依法投資，只要今天持有這個公司相關股票的人都有問題，「那別人可以放棄，你要不要全數放棄？」

徐巧芯強調，大家質疑的是，蘇巧慧妹妹自稱負責人，卻違反了「公職人員利益衝突迴避法」，拿了政府標案卻沒有揭露，這才是問題核心，而不是有沒有政治人物投資這家公司，爸爸當行政院長，女兒當立委，另一個女兒投標政府的標案沒有揭露，這才是問題。在野黨質疑都是有事實證據，有公開的文件佐證，就是有違反利益衝突法的嫌疑，政府行政部門某種程度還去配合，對於索資調查一拖再拖。

民進黨立委柯建銘涉過失傷害徐巧芯，昨天僅出庭1分鐘回答法官2句話。徐巧芯說，這個法官就是當初羈押台北市前市長柯文哲的法官，看到分案分到這名法官讓她覺得驚訝，覺得這法官就是「綠友友」。柯建銘已是被民進黨半拋棄狀態，大家也不意外。

至於立陶宛新任總理抱怨「台灣晶片投資沒兌現」，對台表達不滿，徐巧芯說，要問的事情是之前政府到底承諾要給多少？雖然在民進黨執政期間，邦交國數量不斷減少，可是外交預算是不斷增加的。外交部長林佳龍最喜歡講他們做的是總合外交，現在別人要轉向的時候，還是在講「歡迎」 ，「民主價值」比得上現在立陶宛要發展經濟的趨勢？恐怕在台立外交關係上，我方是出了麻煩。