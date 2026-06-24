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再次強調妹妹不是威如員工 蘇巧慧：盼回歸正面選戰
新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，被民眾黨指控任職akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，後來又爆出國民黨立委葛如鈞也是威如的股東。蘇巧慧今天出席板橋農會台南芒果推廣活動受訪表示，妹妹蘇巧純不是威如公司員工，不是威如的股東，更不是威如公司的經營者，就只是技術合作關係，難道國民黨是要質疑她是在幫葛如鈞委員爭取資源嗎？
2026九合一選舉
蘇巧慧說，她覺得選舉還是回歸到比較各個候選人間能力與特質，候選人提出的政見願景，這一路走來，新北市民最期待的是正面選戰，誰能夠帶給新北更好、更多元的未來，大家期待的是聽到這樣訊息。
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