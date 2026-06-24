藍營質疑收割三鶯線 蘇巧慧：第一時間就感謝新北市府

新北捷運三鶯線昨獲交通部核准營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前市府在臉書發文，引發國民黨陣營質疑收割。蘇巧慧今天出席板橋農會台南芒果推廣活動受訪表示，三鶯線是她與民進黨立委吳琪銘長期關心、非常重視的重大建設，得知核准營運消息後，在第一時間與鄉親分享，她不只感謝兩任總統與歷任行政院長，也有第一時間感謝新北市府團隊，「如果有人沒看到很可惜」。

蘇巧慧表示，三鶯線是她和立委吳琪銘長期關心的重要建設，因此多年來持續向中央爭取經費預算，很高興看到工程即將通車，自己也時常提醒交通部緊盯進度，要求無論是大進度或小進度，只要有相關報告，都要在第一時間回報。

蘇巧慧指出，任何區域立委都會這樣要求中央部會，昨天得知三鶯線核准營運的好消息後，她也在第一時間與鄉親分享，同時發文感謝相關單位。

蘇巧慧表示，她感謝的不只是兩任總統及歷任行政院長，也感謝新北市政府團隊。她認為，重大建設是許多人共同努力才能完成的工作，因此希望大家抱持感謝的心情，一起努力讓新北更好。

蘇巧慧說，她在臉書第一時間就感謝新北市府團隊，如果有人沒看到很可惜，每一項重大工程都很感謝中央的出資，地方政府帶著團隊在第一線完成，希望跟中央合作一起讓新北市更好。