中市議員選戰 邱于珊遭勸退 白：民調嚴重落後

民眾黨台中市北屯議員提名人邱于珊昨爆料，指市黨部主委陳清龍希望她退選。邱于珊說，她民調贏了卻被要求退選？「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信。」陳清龍說，市黨部最新民調邱嚴重落後，才以此溝通，很遺憾邱將私下坦率對話對外公開。他會持續溝通，以當選三席議員跨過成立黨團門檻為目標。

邱于珊一個多月前母喪，她在臉書貼文表示，到現在還沒有走出失去媽媽的傷痛，但她繼續選舉工作、跑行程，卻又面對這樣的結果，真的讓她有雪上加霜的感覺。邱表示，「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信」。「更不能讓最相信制度的人，成為最受傷的人。」

陳清龍說，他與邱于珊相識廿多年，前天帶著市黨部所作北屯區最新民調與邱詳談，明確說明其嚴重落後的狀況，並探討各種讓民眾黨勝選的可能性，邱于珊將私下對話公開，他表示很遺憾。

陳清龍說，民眾黨絕對是堅守制度的政黨，從來不會針對任何個人，他將持續與邱溝通，尋求對民眾黨最有利的方向。他說，擔任市黨部主委最大的責任，是讓台灣民眾黨在台中紮根，年底選舉結果跨過成立黨團的門檻，至少當選三席 。

同黨議員江和樹說，相信黨不會、也不可能要邱退選，這樣對誠信有傷害。但是未登記前會有各種可能的狀況，其他黨也如此。

北屯區應選七席，目前民進黨提名三人、國民黨四人，民眾黨一人、無黨至少有一人表態。因前主席柯文哲競選總統時在北屯拿下三成五的選票，政黨票兩成五，民眾黨看準在此區當選一席議員的機會頗高，經民調結果邱于珊贏中市府新聞局前局長吳皇昇，邱獲提名。

民眾黨發生勸退風波，吳皇昇昨發聲明表示，他未參與協調，不知細節，但體會市黨部所背負的龐大壓力與勝選決心。