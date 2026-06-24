彰化選戰 藍市長人選 陳文賓出線

國民黨彰化市長提名人選昨正式拍板，經過連續三天全民調，黨中央決定提名彰化市民代表會主席陳文賓參選二○二六彰化市長選舉。爭取提名的縣議員温芝樺表示，尊重黨中央決定，將持續深耕、爭取縣議員連任。藍營彰化縣長傳出「換將」，縣黨部主委蕭景田斬釘截鐵說「不可能！」

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，温芝樺展現風度，願意尊重黨內最終提名人選，充分展現團結精神。他認為，若年底選戰回歸藍綠對決態勢，有助凝聚藍營支持者力量，提高勝選機會，讓彰化市有機會重返藍營執政。

温芝樺則表示，從協調階段至今，網路上持續出現針對她及家人的攻擊言論。她指出，政治人物接受公眾檢驗本屬正常，但家人不應成為政治攻防的對象。儘管未獲提名，她表示會以大局為重，尊重黨中央決定，未來無論身處任何位置，都將持續關心地方發展、傾聽基層聲音。

獲提名的陳文賓表示，接下來持續勤走基層，爭取彰化市民支持，並全力整合藍營力量，凝聚團結氣勢。他說，將陸續提出市政願景與具體政見，讓市民看見彰化市未來發展藍圖。陳文賓認為，除藍綠基本盤，中間選民的支持將是這場選戰勝負的關鍵。

縣長選舉部分，國民黨五月中徵召考紀會前主委魏平政參選縣長，但近期地方出現「選前換將」耳語，對此，彰化縣黨部主委蕭景田強調「不可能換人」，目前選戰仍依既定節奏推進。

魏平政則指出，近期相關文宣主視覺設計已告一段落，看板這周會陸續翻新，他強調，自己是經中常會通過，黨主席鄭麗文也將彰化視為重點輔選地區，組發會主委李哲華並常與他討論選情，整體而言都往正面發展，「不知道為什麼會有這樣的傳言。」

因先前爭取國民黨提名的前副縣長洪榮章與柯呈枋，最近又開始在公開場合或在網路向選民問安。上周開始，民代與農會系統開始有相關換將揣測。但黨內人士認為，應是有人刻意放話，若再度臨時換人，將衝擊政黨誠信與地方布局，機率極低。