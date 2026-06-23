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三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

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三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
交通部正式核准捷運三鶯線營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶先公布消息，引發藍營質疑行政不中立及收割政績。記者張策／攝影
交通部正式核准捷運三鶯線營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶先公布消息，引發藍營質疑行政不中立及收割政績。記者張策／攝影

交通部今正式核准新北捷運3鶯線營運，新北市政府原規畫於明早市政會議對外宣布相關訊息，不過民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間率先在臉書公布消息，並細數中央及地方推動歷程，引發藍營批評行政不中立及搶收割建設成果。

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交通部表示，3鶯線6月7日完成履勘後，新北市政府已完成履勘委員提出的4項改善事項，包括頂埔站風門測試開關影響旅客動線、營運設施收邊不完整、安全標示不明顯，以及三峽主變電站設備機房警戒線設置等，經確認均已改善完成，依大眾捷運法核准營運。

蘇巧慧晚間在臉書搶先新北市府宣布，歷經10年推動的3鶯線終於獲交通部准予營運，感謝前總統蔡英文、總統賴清德、歷任行政院長、新北市府團隊及各界共同努力。她並指出，自己與立委吳琪銘爭取將3鶯線納入前瞻基礎建設計畫，獲中央補助185億元，也推動特高壓電桿地下化及3鶯線延伸桃園八德等建設。

國民黨立委洪孟楷表示，依照慣例，營運許可訊息應由申請單位新北市政府統一對外發布，如今卻由蘇巧慧搶先公布，令人質疑資訊傳遞是否有特定對象優先取得的情況。他指出，其他新北市立委均未接獲相關通知，質疑相關作法有「大小眼」之嫌，也引發外界對行政中立的疑慮。

新北市議員、李四川競選辦公室主任江怡臻則批評，交通部下午才正式發函核准營運，蘇巧慧便立即在社群平台發文，質疑「搶先收割」地方建設成果。她表示，公文受文者明確為新北市政府，3鶯線更是中央與地方合作、歷經多年推動的重大建設，不應淪為特定政治人物的選舉宣傳工具。

江怡臻指出，蘇巧慧在貼文中感謝蔡英文、賴清德及歷任行政院長，卻未提及帶領市府團隊推動工程的新北市長侯友宜，令人質疑刻意淡化市府團隊的努力。她也批評，3鶯線是歷任市府團隊及基層工程人員多年來共同努力的成果，不應以一句「我們團隊都有參與」就將所有建設成果納入個人政治資產。

捷運三鶯線全長14.3公里，歷經9年多施工通車，初期班距尖峰5至6分鐘、離峰8至9分鐘，待運量穩定後再逐步加密。三鶯線是新北第一條自辦的中運量捷運系統，全長14.29公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與台鐵，將帶動三鶯地區發展，可望提升觀光效益。

2026九合一選舉 新北市選舉 三鶯線 蘇巧慧 洪孟楷

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